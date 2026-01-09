Paro municipal: ASTEOM aseguró que el acatamiento “fue casi total”

En el marco del paro municipal que comenzó este jueves y se extiende durante este viernes, desde el gremio ASTEOM destacaron un alto nivel de adhesión a la medida de fuerza que llevan adelante los trabajadores municipales.

El secretario general del sindicato, Ignacio Donna, señaló que durante las recorridas realizadas por distintas áreas de la Municipalidad se pudo constatar un acatamiento “casi total” al paro. “Estuvimos recorriendo entre ayer jueves y hoy viernes las distintas dependencias de la Municipalidad y pudimos observar que el acatamiento a la huelga fue casi total, diría que un 97 o 98%”, afirmó.

Donna aclaró además que, como ocurre habitualmente en este tipo de medidas, se mantienen activos los servicios indispensables. “Respetando las guardias y servicios esenciales, como siempre”, sostuvo el dirigente gremial.

La medida de fuerza se inscribe en el conflicto salarial que mantiene el sector municipal y que ya fue motivo de distintas instancias de negociación sin acuerdo. En ese contexto, el gremio aguarda ahora definiciones para los próximos días. Vale recordar que la medida de fuerza anunciada incluye otro paro de 48 horas para la próxima semana, aunque previamente habrá una audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo.

Según indicó el secretario general de ASTEOM, el foco estará puesto en esa reunión, que puede ser clave, y a la que ya confirmó su participación la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM).

Ese mismo día, añadió Donna, se realizará un plenario de secretarios generales, “donde se evaluará el escenario y se resolverán los pasos a seguir” en relación con la continuidad o no de las medidas de fuerza.