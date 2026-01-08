Se incendió una camioneta en Sauce Viejo y quedó prácticamente destruida

Una camioneta sufrió severos daños por un incendio durante la madrugada de este jueves en Sauce Viejo, en un hecho que generó preocupación entre vecinos de la zona. El episodio ocurrió en un terreno ubicado en la esquina de calle 3 y Tomás Lubary y demandó un rápido despliegue de los servicios de emergencia.

El siniestro se produjo minutos después de las 0 y tuvo como protagonista a una Ford Ranger, modelo 1998, que se encontraba estacionada dentro de un predio de amplias dimensiones. Al arribar al lugar, los Bomberos Zapadores encontraron el vehículo envuelto en llamas, con el fuego concentrado principalmente en la parte frontal.

Para controlar la situación, el personal interviniente trabajó con equipos de alta presión, logrando sofocar el incendio y evitar que el fuego se extendiera hacia otros sectores del terreno. Sin embargo, las pérdidas materiales fueron significativas.

El calor afectó por completo el motor y provocó severos daños en distintos componentes del rodado, como mangueras, batería y partes plásticas, además de deterioro visible en el capot, el interior, el parabrisas y las cubiertas delanteras. Como consecuencia, la camioneta quedó prácticamente fuera de servicio.

En el operativo también participó personal del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé. El propietario del vehículo se hizo presente en el lugar y no se registraron personas heridas ni situaciones que requirieran evacuación. Las causas que originaron el incendio continúan siendo materia de investigación.

