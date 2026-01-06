Se lanzó la segunda edición de las Colonias Municipales

La Municipalidad de Santo Tomé informó que, con una gran participación de la comunidad, dio inicio la segunda edición de las Colonias Municipales, una propuesta gratuita, inclusiva y recreativa destinada a niños y personas adultas mayores de la ciudad.

Según destacaron desde la organización, en esta nueva edición, el programa se amplió con mayor cantidad de cupos, nuevas actividades y la incorporación de un turno tarde para el público infantil.

En ese sentido, detallaron que en el caso de la Colonia Municipal de Vacaciones para Niños, la propuesta está dirigida a niños de entre 5 y 12 años y se desarrollará hasta el viernes 13 de febrero de 2026. Las actividades se organizan en los siguientes turnos:

Turno mañana: de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, en el Club Independiente (Pueyrredón 1900).

de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, en el Club Independiente (Pueyrredón 1900). Turno tarde: de lunes a viernes, de 16 a 20 horas, en el CEF N.º 33 (Hipólito Irigoyen 3382).

La colonia infantil además incluye una amplia variedad de propuestas deportivas, recreativas y educativas, entre las que se destacan natación, fútbol, vóley, hockey, básquet, gimnasia, tiro con arco, kayak, buceo, manualidades, pastelería y fiestas temáticas.

Asimismo, se desarrollan talleres de concientización vinculados a la alimentación saludable, pirotecnia cero, tenencia responsable de animales, reciclaje, biodiversidad y cuidado del ambiente, entre otras temáticas.

Por su parte, la Colonia Municipal de Verano para Adultos Mayores, destinada a personas a partir de los 60 años, se lleva adelante hasta el 27 de febrero de 2026, los días lunes, miércoles y viernes, de 9 a 11 horas, también en el Club Independiente.

La propuesta también contempla actividades de natación, recreación y socialización, educación física adaptada y talleres educativos orientados a la promoción de hábitos saludables, la biodiversidad y el reciclaje.

Para más información o consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 4741678 o vía WhatsApp al 342 648 6445, o acercarse de manera presencial a la Dirección de Deportes (Libertad 1035), de lunes a viernes, de 7:30 a 18:30 horas.

Desde la Municipalidad agregaron que, a través de esta iniciativa, se continúa impulsando políticas públicas que promueven la actividad física, el bienestar y la integración social, fortaleciendo el uso de los espacios públicos y fomentando una vida activa y saludable durante la temporada de verano.

