Llegan dos noches de teatro y comedia al Patio de Arte del Centro Cultural

Santo Tomé volverá a tener una cita destacada con el teatro en pleno verano. Los próximos miércoles 7 y jueves 8 de enero de 2026, desde las 21 horas, el Patio de Arte del Centro Cultural “12 de Setiembre” será escenario de “Suite de Teatro Breve”, un espectáculo presentado por la Compañía Teatral Modus Vivendi.

La propuesta consiste en una sucesión de obras cortas de comedia que, si bien son breves, cuentan cada una con su propio inicio, desarrollo y final. La variedad de situaciones, personajes y géneros le da al espectáculo un ritmo ágil y entretenido, pensado para atrapar al público de principio a fin y ofrecer una experiencia distinta en cada escena.

El elenco está integrado por José Brotto, Osvaldo Frutos, Carlos Villarruel, Noel Méndez, Flavia Crocce, Leticia Cumini, Beatriz Sartore, María Eugenia Bianchi, Cota Maximino, Marcela Giovanini, María Galiano, Bibi Pilone y Pamela Bavera Menotti. La técnica de sonido e iluminación estará a cargo de Felipe Maillier, con asistencia de dirección de Candelaria Rivoira, mientras que la dirección general es de Quique Maillier.

Las entradas tienen un valor de $7.000, con anticipadas a $5.000. Estas últimas pueden adquirirse en el local “Regionales Santo Tomé”, ubicado en 25 de Mayo 2041, en los horarios de 8:30 a 12 y de 17 a 20. Una excelente oportunidad para disfrutar de teatro local, al aire libre y en un espacio emblemático de la ciudad.

