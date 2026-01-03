Sociedad — 03.01.2026 —
Avanza la implementación de boletas digitales para el pago de tributos municipales
A partir de este 2026 no se imprimirán más boletas en formato papel. El pago de tributos y las regularizaciones de deuda se deberán hacer a través del sitio web de la Municipalidad. También se brindará asistencia de manera presencial en las cajas municipales.
La Municipalidad de Santo Tomé informó que, a partir de este año 2026, dejará de imprimir y enviar boletas en formato papel para el pago de los tributos municipales. De esta manera, la consulta y pago de boletas deberán gestionarse a través del sitio web del gobierno municipal.
Cómo consultar y abonar tributos paso a paso
- Para consultar y abonar boletas de forma digital, ingresar a www.santotome.gob.ar
- Dentro del sitio buscar la sección “Gestión de Tributos”
- Una vez allí, los contribuyentes deberán seleccionar la opción “Impresión de Tributos No Vencidos”
- Luego elegir el tributo correspondiente —por ejemplo, Tasa Urbana—
- Finalmente, ingresar el número de cuenta que figura en boletas anteriores.
- El sistema permitirá descargar la boleta, que incluye el código de pago electrónico (Link o Banelco), o bien abonar de forma directa a través del botón “Plus Pagos”.
Regularizar deudas vencidas
Asimismo, quienes necesiten regularizar períodos vencidos podrán hacerlo ingresando a la sección “Gestión de Deuda Tributaria” dentro del sitio web municipal, donde podrán consultar su situación actual y abonar los montos correspondientes.
Según indicaron desde la Municipalidad, “esta medida forma parte de una política de modernización administrativa que busca reducir el consumo de papel, optimizar recursos y promover prácticas responsables con el ambiente”. Al mismo tiempo “facilita a los vecinos el acceso a sus obligaciones tributarias de manera simple y segura”, señalaron.
Por otra parte, desde el gobierno local agregaron que también “se encuentran disponibles distintas modalidades de pago que facilitan y agilizan el trámite, como la incorporación del código LinkPago o Banelco en la agenda de pagos del banco, o la adhesión al débito automático mediante CBU o tarjeta”.
Atención presencial en las cajas municipales
Por último, aclararon que “aquellas personas que presenten dificultades en el uso del sistema digital, pueden acercarse a las cajas municipales para recibir asistencia personalizada”. Asimismo, se encuentran habilitados dos canales de consulta: la línea de WhatsApp (342 406 5993) y el correo electrónico ([email protected]).
“Este avance hacia la digitalización representa un paso importante hacia una gestión más moderna, eficiente y sustentable, reafirmando el compromiso del Municipio con el cuidado del ambiente y la mejora continua de los servicios para la comunidad”, concluyeron.