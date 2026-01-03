Avanza la implementación de boletas digitales para el pago de tributos municipales

La Municipalidad de Santo Tomé informó que, a partir de este año 2026, dejará de imprimir y enviar boletas en formato papel para el pago de los tributos municipales. De esta manera, la consulta y pago de boletas deberán gestionarse a través del sitio web del gobierno municipal.

Cómo consultar y abonar tributos paso a paso

Para consultar y abonar boletas de forma digital, ingresar a www.santotome.gob.ar

Dentro del sitio buscar la sección “Gestión de Tributos”

Una vez allí, los contribuyentes deberán seleccionar la opción “Impresión de Tributos No Vencidos”

Luego elegir el tributo correspondiente —por ejemplo, Tasa Urbana—

—por ejemplo, Tasa Urbana— Finalmente, ingresar el número de cuenta que figura en boletas anteriores.

que figura en boletas anteriores. El sistema permitirá descargar la boleta, que incluye el código de pago electrónico (Link o Banelco), o bien abonar de forma directa a través del botón “Plus Pagos”.

Regularizar deudas vencidas

Asimismo, quienes necesiten regularizar períodos vencidos podrán hacerlo ingresando a la sección “Gestión de Deuda Tributaria” dentro del sitio web municipal, donde podrán consultar su situación actual y abonar los montos correspondientes.

Según indicaron desde la Municipalidad, “esta medida forma parte de una política de modernización administrativa que busca reducir el consumo de papel, optimizar recursos y promover prácticas responsables con el ambiente”. Al mismo tiempo “facilita a los vecinos el acceso a sus obligaciones tributarias de manera simple y segura”, señalaron.

Por otra parte, desde el gobierno local agregaron que también “se encuentran disponibles distintas modalidades de pago que facilitan y agilizan el trámite, como la incorporación del código LinkPago o Banelco en la agenda de pagos del banco, o la adhesión al débito automático mediante CBU o tarjeta”.

Atención presencial en las cajas municipales

Por último, aclararon que “aquellas personas que presenten dificultades en el uso del sistema digital, pueden acercarse a las cajas municipales para recibir asistencia personalizada”. Asimismo, se encuentran habilitados dos canales de consulta: la línea de WhatsApp (342 406 5993) y el correo electrónico ([email protected]).

“Este avance hacia la digitalización representa un paso importante hacia una gestión más moderna, eficiente y sustentable, reafirmando el compromiso del Municipio con el cuidado del ambiente y la mejora continua de los servicios para la comunidad”, concluyeron.

