Protección animal: cómo será la atención veterinaria gratuita en el primer mes del año

La Municipalidad de Santo Tomé informó el cronograma de actividades del área de Protección Animal correspondiente al mes de enero de 2026. Las acciones tienen por objetivo continuar fortaleciendo las políticas públicas de cuidado, prevención y bienestar animal en la ciudad.

Durante todo el mes funcionará la Unidad Veterinaria de Atención Fija, ubicada en el predio Ex INALI (Maciá 1933), con atención por orden de llegada, en los siguientes días y horarios:

Lunes, miércoles y viernes, de 8 a 11 horas

Martes y jueves, de 13 a 16 horas

Las consultas pueden realizarse al teléfono 3425477511, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas.

Asimismo, se llevará adelante una Campaña Masiva de Atención Focalizada, que contará con un abordaje territorial previo mediante censos y acciones de información y concientización domiciliaria. La jornada principal de atención se desarrollará el sábado 10 de enero, de 8 a 13 horas, en el barrio Adelina Este (MAST – Roverano 555).

Según se detalló de manera oficial, en ambos dispositivos se brindarán de manera gratuita los siguientes servicios: castraciones, desparasitación, vacunación antirrábica, atención básica para perros y gatos y tratamiento antisárnico.

En el marco de las castraciones, desde la Municipalidad recordaron a la comunidad que los animales deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener al menos seis meses de edad

Asistir acompañados por una persona mayor de edad con DNI

Realizar ayuno sólido y líquido de 12 horas previas

En el caso de hembras con cría, aguardar al menos 60 días

Los gatos deben trasladarse en transportadora o bolso ventilado

Los perros deben concurrir con collar, correa y bozal si corresponde

Llevar una manta para el período posterior a la cirugía

Vale mencionar que el personal veterinario brindará información previa sobre los cuidados y los posibles riesgos de la anestesia.

Por otra parte, la Municipalidad recordó los canales de denuncia vigentes ante situaciones vinculadas al maltrato animal o al incumplimiento de la normativa de tenencia responsable. Ante casos de maltrato o crueldad animal, es posible comunicarse de inmediato al 911, disponible las 24 horas.

Para consultas o denuncias por incumplimientos de la ordenanza de tenencia responsable (falta de alimentación, higiene deficiente, alojamiento inadecuado, entre otros), también la población puede comunicarse al 3425459312, de lunes a viernes, de 9 a 20 horas.

