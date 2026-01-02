Falleció la jueza que condenó a Carlos Monzón por femicidio

La justicia argentina despide a una de sus figuras más reconocidas: la jueza Alicia Ramos Fondeville falleció el 1° de enero de 2026 en Mar del Plata, a los 90 años, tras una prolongada batalla contra una enfermedad, según confirmó el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de esa ciudad.

Ramos Fondeville alcanzó relevancia nacional e internacional en 1989, cuando presidió la Cámara Penal que condenó al exboxeador Carlos Monzón a 11 años de prisión por el femicidio de su ex pareja Alicia Muñiz, un fallo que entonces sorprendió a la opinión pública y que con el tiempo fue interpretado como un punto de inflexión en la mirada judicial sobre la violencia contra las mujeres.

En el comunicado institucional, sus colegas destacaron que la magistrada fue una figura histórica de la Justicia local y nacional, y que su trayectoria estuvo marcada por la firmeza, la independencia y una profunda vocación de servicio. Además, fue la primera mujer en presidir el Colegio de Magistrados y Funcionarios, un hito en la participación femenina dentro de los espacios de conducción judicial.

En agosto de 2025, al celebrarse los 50 años de la institución, Ramos Fondeville recibió una medalla conmemorativa en reconocimiento a su legado y a su aporte para consolidar una justicia más cercana y comprometida con la comunidad, señaló el mismo comunicado.

Sus restos eran velados en una casa velatoria de Mar del Plata, donde familiares, colegas y referentes del ámbito judicial se reunían para despedir a quien es considerada una pionera dentro de la magistratura argentina.

