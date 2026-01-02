Interés General — 02.01.2026 —
Ola de calor: brindan recomendaciones para viajar con seguridad
La Agencia Provincial de Seguridad Vial advirtió que el calor extremo incide directamente en la atención y los reflejos de quienes conducen. Hidratación, pausas frecuentes y control del vehículo, entre las principales recomendaciones.
Por: santotoméaldía /
Ante la ola de calor que atraviesa la región, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) pidió a conductores y conductoras reforzar las medidas de prevención al circular, ya que las altas temperaturas pueden afectar de manera directa la capacidad física y cognitiva, aumentando el riesgo de siniestros viales.
Desde el organismo provincial explicaron que el calor excesivo puede provocar cansancio, deshidratación, disminución de los reflejos, falta de concentración, mareos, irritabilidad y somnolencia, factores que reducen la capacidad de reacción y la toma de decisiones al volante.
En ese marco, remarcaron la importancia de no subestimar los efectos del calor, especialmente durante viajes largos o en horarios donde la temperatura alcanza sus valores más altos.
Recomendaciones para una conducción segura
Entre las principales sugerencias difundidas por la APSV se destacan:
- Hidratarse de manera frecuente, incluso sin sentir sed, y llevar siempre agua fresca en el vehículo.
- Evitar conducir en las horas de mayor calor, principalmente entre el mediodía y la tarde, siempre que sea posible.
- Realizar pausas regulares durante viajes largos para descansar, refrescarse y recuperar la concentración.
- Ventilar adecuadamente el habitáculo y usar el aire acondicionado de forma moderada, evitando cambios bruscos de temperatura. Cabe recordar que un auto detenido al sol puede alcanzar hasta 70 grados en su interior.
- No consumir alcohol ni medicamentos que generen somnolencia, ya que sus efectos se potencian con el calor.
- Usar ropa liviana y cómoda y calzado cerrado y firme. Desde el organismo advirtieron que conducir con ojotas u otro calzado sin buena sujeción puede resultar peligroso.
- Revisar el estado general del vehículo, especialmente el sistema de refrigeración, neumáticos y frenos, y controlar los indicadores de temperatura del motor.
En el caso de motociclistas, se recomienda usar ropa clara, que absorbe menos el calor, y recordar que el uso del casco es obligatorio.
Por último, la APSV reiteró una advertencia clave: niños, personas mayores y animales nunca deben permanecer dentro de un vehículo detenido, aunque sea por pocos minutos, debido al rápido y peligroso aumento de la temperatura interior.