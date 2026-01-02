Ola de calor: brindan recomendaciones para viajar con seguridad

Ante la ola de calor que atraviesa la región, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) pidió a conductores y conductoras reforzar las medidas de prevención al circular, ya que las altas temperaturas pueden afectar de manera directa la capacidad física y cognitiva, aumentando el riesgo de siniestros viales.

Desde el organismo provincial explicaron que el calor excesivo puede provocar cansancio, deshidratación, disminución de los reflejos, falta de concentración, mareos, irritabilidad y somnolencia, factores que reducen la capacidad de reacción y la toma de decisiones al volante.

En ese marco, remarcaron la importancia de no subestimar los efectos del calor, especialmente durante viajes largos o en horarios donde la temperatura alcanza sus valores más altos.

Recomendaciones para una conducción segura

Entre las principales sugerencias difundidas por la APSV se destacan:

Hidratarse de manera frecuente , incluso sin sentir sed, y llevar siempre agua fresca en el vehículo.

, incluso sin sentir sed, y llevar siempre agua fresca en el vehículo. Evitar conducir en las horas de mayor calor , principalmente entre el mediodía y la tarde, siempre que sea posible.

, principalmente entre el mediodía y la tarde, siempre que sea posible. Realizar pausas regulares durante viajes largos para descansar, refrescarse y recuperar la concentración.

para descansar, refrescarse y recuperar la concentración. Ventilar adecuadamente el habitáculo y usar el aire acondicionado de forma moderada, evitando cambios bruscos de temperatura. Cabe recordar que un auto detenido al sol puede alcanzar hasta 70 grados en su interior.

y usar el aire acondicionado de forma moderada, evitando cambios bruscos de temperatura. Cabe recordar que un auto detenido al sol puede alcanzar hasta 70 grados en su interior. No consumir alcohol ni medicamentos que generen somnolencia , ya que sus efectos se potencian con el calor.

, ya que sus efectos se potencian con el calor. Usar ropa liviana y cómoda y calzado cerrado y firme . Desde el organismo advirtieron que conducir con ojotas u otro calzado sin buena sujeción puede resultar peligroso.

. Desde el organismo advirtieron que conducir con ojotas u otro calzado sin buena sujeción puede resultar peligroso. Revisar el estado general del vehículo, especialmente el sistema de refrigeración, neumáticos y frenos, y controlar los indicadores de temperatura del motor.

En el caso de motociclistas, se recomienda usar ropa clara, que absorbe menos el calor, y recordar que el uso del casco es obligatorio.

Por último, la APSV reiteró una advertencia clave: niños, personas mayores y animales nunca deben permanecer dentro de un vehículo detenido, aunque sea por pocos minutos, debido al rápido y peligroso aumento de la temperatura interior.



