Interés General — 02.01.2026 —
EcoCanje: la Municipalidad informó el cronograma de enero
Durante el primer mes del año, el programa funcionará los viernes en el predio ex Inali y los martes en distintos puntos de la ciudad.
Por: santotoméaldía /
La Municipalidad de Santo Tomé informó el cronograma de enero del programa EcoCanje, una iniciativa que promueve el cuidado del ambiente y la correcta gestión de los residuos, invitando a la comunidad a participar activamente del reciclaje.
Tal como suele ocurrir, los vecinos podrán acercar materiales reciclables durante las jornadas previstas y, a cambio, llevarse un plantín o semillas de temporada. La propuesta busca fomentar hábitos sustentables y fortalecer el compromiso ambiental en los distintos barrios de la ciudad.
Cronograma de enero 2026
- Viernes 2 de enero, de 9 a 12 h: Ex Inali (Macia 1933).
- Martes 6 de enero, de 16 a 18 h: Plazoleta Mario David (La Rioja y Azcuénaga).
- Viernes 9 de enero, de 9 a 12 h: Ex Inali (Macia 1933).
- Martes 13 de enero, de 16 a 18 h: Plaza San Francisco de Asís (A. del Valle y Mitre).
- Viernes 16 de enero, de 9 a 12 h: Ex Inali (Macia 1933).
- Martes 20 de enero, de 16 a 18 h: Predio Municipal (Laprade e Hipólito Yrigoyen).
- Viernes 23 de enero, de 9 a 12 h: Ex Inali (Macia 1933).
- Martes 27 de enero, de 16 a 18 h: Vecinal Simón de Iriondo (Roque Sáenz Peña 3388).
- Viernes 30 de enero, de 9 a 12 h: Ex Inali (Macia 1933).
Vale recordar que quienes se presenten a los lugares mencionados pueden llevar papel, cartón, metales, vidrio, plásticos, ecobotellas y aceite vegetal usado (en botellas plásticas de hasta 2 litros). Todos los materiales deben entregarse limpios, secos y separados por tipo.
Desde la Municipalidad aclararon que las actividades que se realicen en espacios abiertos se suspenden por lluvia. Para más información o consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 342 546 2862.