EcoCanje: la Municipalidad informó el cronograma de enero

La Municipalidad de Santo Tomé informó el cronograma de enero del programa EcoCanje, una iniciativa que promueve el cuidado del ambiente y la correcta gestión de los residuos, invitando a la comunidad a participar activamente del reciclaje.

Tal como suele ocurrir, los vecinos podrán acercar materiales reciclables durante las jornadas previstas y, a cambio, llevarse un plantín o semillas de temporada. La propuesta busca fomentar hábitos sustentables y fortalecer el compromiso ambiental en los distintos barrios de la ciudad.

Cronograma de enero 2026

Viernes 2 de enero , de 9 a 12 h: Ex Inali (Macia 1933).

Martes 6 de enero , de 16 a 18 h: Plazoleta Mario David (La Rioja y Azcuénaga).

Viernes 9 de enero , de 9 a 12 h: Ex Inali (Macia 1933).

Martes 13 de enero , de 16 a 18 h: Plaza San Francisco de Asís (A. del Valle y Mitre).

Viernes 16 de enero , de 9 a 12 h: Ex Inali (Macia 1933).

Martes 20 de enero , de 16 a 18 h: Predio Municipal (Laprade e Hipólito Yrigoyen).

Viernes 23 de enero , de 9 a 12 h: Ex Inali (Macia 1933).

Martes 27 de enero , de 16 a 18 h: Vecinal Simón de Iriondo (Roque Sáenz Peña 3388).

Viernes 30 de enero, de 9 a 12 h: Ex Inali (Macia 1933).

Vale recordar que quienes se presenten a los lugares mencionados pueden llevar papel, cartón, metales, vidrio, plásticos, ecobotellas y aceite vegetal usado (en botellas plásticas de hasta 2 litros). Todos los materiales deben entregarse limpios, secos y separados por tipo.

Desde la Municipalidad aclararon que las actividades que se realicen en espacios abiertos se suspenden por lluvia. Para más información o consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 342 546 2862.



