Viernes 02 de enero de 2026

Interés General — 02.01.2026 —

EcoCanje: la Municipalidad informó el cronograma de enero

Durante el primer mes del año, el programa funcionará los viernes en el predio ex Inali y los martes en distintos puntos de la ciudad.

Durante enero continuará el programa municipal de Eco Canje. (Foto de archivo)
Durante enero continuará el programa municipal de Eco Canje. (Foto de archivo)

Por: santotoméaldía /

La Municipalidad de Santo Tomé informó el cronograma de enero del programa EcoCanje, una iniciativa que promueve el cuidado del ambiente y la correcta gestión de los residuos, invitando a la comunidad a participar activamente del reciclaje.

Tal como suele ocurrir, los vecinos podrán acercar materiales reciclables durante las jornadas previstas y, a cambio, llevarse un plantín o semillas de temporada. La propuesta busca fomentar hábitos sustentables y fortalecer el compromiso ambiental en los distintos barrios de la ciudad.

Cronograma de enero 2026

  • Viernes 2 de enero, de 9 a 12 h: Ex Inali (Macia 1933).
  • Martes 6 de enero, de 16 a 18 h: Plazoleta Mario David (La Rioja y Azcuénaga).
  • Viernes 9 de enero, de 9 a 12 h: Ex Inali (Macia 1933).
  • Martes 13 de enero, de 16 a 18 h: Plaza San Francisco de Asís (A. del Valle y Mitre).
  • Viernes 16 de enero, de 9 a 12 h: Ex Inali (Macia 1933).
  • Martes 20 de enero, de 16 a 18 h: Predio Municipal (Laprade e Hipólito Yrigoyen).
  • Viernes 23 de enero, de 9 a 12 h: Ex Inali (Macia 1933).
  • Martes 27 de enero, de 16 a 18 h: Vecinal Simón de Iriondo (Roque Sáenz Peña 3388).
  • Viernes 30 de enero, de 9 a 12 h: Ex Inali (Macia 1933).

Vale recordar que quienes se presenten a los lugares mencionados pueden llevar papel, cartón, metales, vidrio, plásticos, ecobotellas y aceite vegetal usado (en botellas plásticas de hasta 2 litros). Todos los materiales deben entregarse limpios, secos y separados por tipo.

Desde la Municipalidad aclararon que las actividades que se realicen en espacios abiertos se suspenden por lluvia. Para más información o consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 342 546 2862.


 

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward