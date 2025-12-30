Miravete votó en contra del Presupuesto y denunció "un déficit escondido”

Por Santotomealdía



Tras la sesión de este martes en el Concejo Municipal, la concejal Giselle Miravete, representante de La Libertad Avanza, expuso una fuerte postura crítica contra el Presupuesto 2026, que fue aprobado por mayoría con el respaldo del oficialismo. Miravete votó en contra y detalló una serie de observaciones técnicas, políticas y sociales que —según explicó— hacen inviable acompañar el proyecto.

“Obviamente mi voto fue negativo, porque es un presupuesto que no responde a lo que el santotomesino está necesitando en este momento, que son servicios eficientes”, expresó.

En ese sentido, la edil cuestionó que se lo haya definido como “austero”, cuando en su opinión los números demuestran lo contrario. “Cuando escuché que lo definían como austero, me pregunté cómo puede ser que digan eso, cuando el monto total pasó de 38 mil millones en 2025 a 48 mil millones para 2026”, explicó.

Además, advirtió que el presupuesto incluye un déficit encubierto, que no se menciona de forma explícita en los fundamentos: “Tiene un déficit escondido en toda la retórica, del 5,25%. Jamás podría aprobar un presupuesto con déficit y además que no responde, como dije al principio, a lo que el santotomesino está necesitando”.

Para Miravete, el proyecto aprobado impone nuevamente el esfuerzo económico en los vecinos, en lugar de reducir el gasto político del Municipio: “Este presupuesto demuestra que nuevamente el vecino es quien va a tener que hacer el esfuerzo para mantener el Estado municipal. Hay que bajar la planta política y hacer un ajuste en todo lo que son los gastos, pero redireccionando como corresponde”, sostuvo.

También cuestionó duramente la falta de información sobre la ejecución presupuestaria del año en curso, y señaló que no hay datos públicos suficientes para saber cómo se están utilizando los fondos.

“Nosotros recién ayer recibimos el informe ejecutado de noviembre, pero no hay una rendición total del Municipio que nos permita saber qué se gastó, qué quedó, qué partidas no se utilizaron. Nos dijeron que van a los subejecutados, pero es todo poco claro”, expresó.

Sobre servicios concretos, Miravete apuntó especialmente a la infraestructura sanitaria y el funcionamiento del servicio de agua. “Este es un presupuesto que, por ejemplo, destina las mismas partidas del año pasado para el arreglo de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, y al mismo tiempo hace un aumento exorbitante en lo que es alquiler de inmuebles, entiendo yo, para guardar máquinas”, cuestionó.

Y fue contundente respecto a la situación de muchos barrios de la ciudad: “Hoy tuvimos una reunión por el tema del agua. Hay vecinos de la ciudad que desde el 24 no tienen agua, o apenas les llega una gota”.

Respecto al destino de recursos, criticó el aumento de partidas para cultura y difusión, en contraste con lo asignado a seguridad: “No estoy en contra de los eventos culturales, pero ajustemos un poco esas partidas. Y agradezcamos que todavía no está la elección del rey y la reina de la naranja amarga o la toronja (SIC) , porque si no hubiesen sido mayores los fondos destinados a cultura”, ironizó.

“Para seguridad se destinan 181 millones, mucho menos que para cultura y difusión, que además se incrementaron un 100%”, agregó. En ese marco, Miravete denunció también la falta de acceso a la sala de monitoreo, a pesar de sus reiterados pedidos: “Durante todo este tiempo se colocaron cámaras, pero no sabemos si funcionan. Nunca nos permitieron ingresar a la sala de monitoreo. Es un reclamo que vengo haciendo desde que asumí”.

Finalmente, concluyó con un rechazo rotundo al proyecto: “No podíamos estar votando y felicitando este presupuesto. Porque si uno lo vota, es una felicitación al Intendente. Y hoy vemos que no está distribuyendo los recursos como corresponde”.