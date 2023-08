Trump se entregó a la Justicia en Atlanta y luego fue liberado: difundieron su ficha policial

La foto de la ficha policial de Donald Trump fue publicada hoy después de que se entregara a la Justicia y fuera fichado en una cárcel de Atlanta por más de una docena de cargos de delito grave como parte de un caso criminal de extendido alcance derivado de los intentos del ex presidente de Estados Unidos de anular su derrota electoral de 2020 en Georgia.

Un Trump sin sonrisa -el recluso número P01135809, según los registros de la cárcel del condado de Fulton- fue captado mirando fijamente a la cámara en la ficha policial. La imagen representó otro momento extraordinario para Trump, que no tuvo que someterse a una fotografía cuando compareció en sus otros tres casos penales.

El ex mandatario, acusado de "conspiración para defraudar a los Estados Unidos", sólo pasó unos 20 minutos en la cárcel antes de regresar a su club de golf de Nueva Jersey. Antes de embarcar en su avión privado en el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, repitió su afirmación de que el procesamiento -junto con los otros a los que se enfrenta- tiene motivaciones políticas.

"Lo que ha ocurrido aquí es una parodia de la Justicia", expresó a los periodistas. "No hice nada malo, y todo el mundo lo sabe", agregó. Trump, de 77 años, ya ha entrado en territorio desconocido como el primer expresidente de Estados Unidos que se enfrenta a cargos penales, incluso mientras monta otra campaña para la Casa Blanca el próximo año.

Sin embargo, lejos de dañar su candidatura a la nominación del Partido Republicano, los cuatro casos presentados contra él no han hecho más que reforzar su posición. El candidato republicano lleva una ventaja abrumadora en las encuestas para competir con el presidente demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2024.

Decenas de partidarios de Trump, ondeando pancartas y banderas estadounidenses, se agolpaban para echar un vistazo a Trump a su llegada a la cárcel. Entre los partidarios de Trump reunidos en el exterior estaba la representante de Georgia Marjorie Taylor Greene, una de las aliadas más leales del ex presidente en el Congreso.

Lyle Rayworth, de 49 años, que trabaja en el sector de la aviación en la zona de Atlanta, llevaba 10 horas esperando cerca de la cárcel, desde primera hora del jueves.

"Sí, espero que me vea agitando las banderas, mostrando apoyo", dijo Rayworth mientras esperaba la llegada de Trump. "Nos necesita". Con toda seguridad, la imagen será ampliamente difundida tanto por los enemigos de Trump como por sus partidarios.

La foto de Trump, más popular que la Mona Lisa

"Queremos ponerla en una camiseta. Se difundirá por todo el mundo. Será una imagen más popular que la Mona Lisa", señaló Laura Loomer, de 30 años, una ex candidata republicana al Congreso que se mezcló con otros partidarios de Trump fuera de la cárcel el jueves por la mañana.

El juez Scott McAfee fijó la fecha del juicio para el 23 de octubre para uno de los 18 coacusados de Trump, el abogado Kenneth Chesebro, después de que la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, propusiera esa fecha en respuesta a la petición de Chesebro de un juicio rápido.

La orden del juez dice que el calendario aún no se aplica a Trump ni a ninguno de los otros acusados. Once de sus coacusados ya han sido fichados, según las autoridades. Algunos, como Rudolph Giuliani, el ex alcalde de Nueva York, tenían cara de piedra en sus fotos, mientras que otros, como la abogada Jenna Ellis, sonreían para la cámara.

Los 19 acusados tenían de plazo hasta el viernes para entregarse. Los registros judiciales mostraron que Mark Meadows, quien se desempeñó como jefe de personal de la Casa Blanca de Trump, fue procesado en la cárcel el jueves.

La cárcel tiene una reputación de condiciones sombrías que han inspirado canciones de rap y provocado una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Trump se enfrenta a 13 cargos por delitos graves en el caso de Georgia, incluido el de crimen organizado, que normalmente se utiliza para atacar al crimen organizado, por presionar a funcionarios estatales para revertir su pérdida electoral y establecer una lista ilegítima de electores para socavar la certificación formal del Congreso de la victoria de Biden en 2020.

Disputas sobre la fecha del juicio a Trump

El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, presentó el primer caso, acusando a Trump de falsificar registros comerciales para ocultar los pagos de dinero por silencio a una estrella del porno que afirma haber tenido un encuentro sexual con él hace años.

Trump también se enfrenta a dos series de cargos federales presentados por el abogado especial Jack Smith: un caso en Washington relacionado con la interferencia electoral y otro en Miami relacionado con documentos clasificados que conservó después de dejar el cargo en 2021. Se enfrenta a 91 cargos criminales en total.

Trump accedió a pagar una fianza de 200.000 dólares y aceptó condiciones de libertad bajo fianza que le impedirían amenazar a testigos o a sus coacusados en el caso de Georgia.

Los republicanos que controlan la Cámara de Representantes de Estados Unidos dijeron el jueves que investigarían si Willis se coordinó indebidamente con los fiscales federales. Anteriormente lanzaron una investigación sobre Bragg, quien los acusó de una "campaña de intimidación".



El miércoles, los principales rivales de Trump en la carrera por la nominación presidencial republicana se reunieron en Milwaukee para su primer debate. Trump se saltó ese evento, y en su lugar se sentó para una entrevista pregrabada con el comentarista conservador Tucker Carlson destinada a desviar a los espectadores.

"Me han acusado cuatro veces, todo tonterías triviales", dijo Trump a Carlson.

Fuente: Noticias Argentinas