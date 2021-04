El invicto de Unión se terminó con una goleada ante Vélez

Vélez Sarsfield se impuso categóricamente a Unión por 4 a 1, al cabo de un entretenido encuentro disputado en la noche de este domingo en el estadio "José Amalfitani", en el marco de la octava jornada de la zona B de la Copa de la Liga Profesional.

Hernán De La Fuente, a los 6 minutos del primer tiempo, inauguró el marcador para el conjunto de Liniers, en tanto que Franco Calderón, a los 19 del mismo período, niveló las acciones para el "Tatengue". Agustín Bouzat, a los 42 minutos de la etapa inicial, volvió a colocar en ventaja a la formación de la V azulada.

Ya en el complemento, Luca Orellano, a los 39, alargó las cifras para el cuadro de Mauricio Pellegrino, mientras que Juan Manuel Lucero, a los 41 minutos, le dio cifras definitivas al tanteador.

El conjunto visitante terminó el cotejo en inferioridad numérica por la expulsión de Franco Calderón, sobre la expiración del tiempo reglamentario.

Síntesis del partido

Vélez: Lucas Hoyos; Hernán De La Fuente, Matías de los Santos, Lautaro Giannetti, Miguel Brizuela; Agustín Mulet, Ricardo Álvarez; Agustín Bouzat, Ricardo Centurión, Lucas Janson; y Cristian Tarragona. Director técnico: Mauricio Pellegrino.

Unión: Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Jonathan Galván, Juan Carlos Portillo; Ezequiel Cañete, Nelson Acevedo, Nicolás Peñailillo; Imanol Machuca, Juan Manuel García y Gastón González. Director técnico: Juan Manuel Azconzábal.

Goles en el primer tiempo: 7m De La Fuente (VS), 20m Calderón (U) y 42m Bouzat (VS).

Goles en el segundo tiempo: 39m Orellano (VS) y 42m Lucero (VS).

Cambio en el primer tiempo: 24m Matías Nani (U) por Galván.

Cambios en el segundo tiempo: 21m Luca Orellano (VS) por Centurión y Pablo Galdames (VS) por Álvarez; 24m Cristian Insaurralde (U) por Portillo y Fernando Márquez (U) por García; 30m Mauro Pittón (U) por Acevedo y Francisco Gerometta (U) por Blasi; 31m Francisco Ortega (VS) por Bouzat y Tomás Guidara (VS) por De La Fuente; 40m Juan Martín Lucero (VS) por Janson.

Incidencia en el segundo tiempo: 45m expulsado Calderón (U) por una agresión a Lucero (VS).

Árbitro: Mauro Vigliano.

Estadio: José Amalfitani.

Fuente: Noticias Argentinas