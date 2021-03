Solamente dos peloteros de la ciudad podrán volver a funcionar

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santo Tomé, Martín Gimenez, confirmó en sus redes sociales que los peloteros volverán a abrir sus puertas. “Recibimos a dueños de peloteros, uno de los sectores más golpeados por la crisis que generó la pandemia. Tras casi un año sin actividad, reabrirán sus puertas. Lo harán bajo protocolos aplicado a bares”, señaló el funcionario.

De esta manera, quienes estén habilitados como bares, podrán funcionar con los protocolos dispuestos y aprobados para esta actividad. Entre otras cuestiones, deberán tener sólo el 50% de su capacidad ocupada, y cada propietario será responsable de garantizar el cumplimiento de los protocolos y de realizar un estricto control sanitario.

Según manifestaron algunos propietarios de peloteros, solamente dos de estos locales podrán abrir sus puertas en esta etapa. “Hace unas semanas tuvimos una reunión con la intendenta y nos dijo que teníamos que hacer el trámite para inscribirnos como bar o escuela deportiva para poder funcionar. Son gastos que quienes pudimos subsistir a pesar de estar más de un año cerrados, no podemos afrontar. Estamos hablando de que las normativas disponen instalaciones y condiciones que la mayoría no tenemos y son obras que deberíamos encarar con el costo que eso implica”, afirmó Cintia Chavarini dueña de Agrandaditos.

La propietaria del local ubicado en Obispo Gelabert e Iriondo, sostuvo además que, por ahora, la mayoría de los peloteros de la ciudad no podrá volver a trabajar. En el mismo sentido se manifestó Antonella, propietaria de Club Party de Belgrano al 1500. “En estas condiciones no podemos abrir, porque no estamos no podemos inscribirnos en otros rubros, Así que vamos a seguir esperando”, indicó.

Protocolos específicos

Por su parte, Andrés Gavilán representante de los peloteros de Santa Fe y la zona, confirmó que están a la espera de una reunión en los próximos días con autoridades sanitarias de provincia, para avanzar en protocolos específicos para la actividad que desarrollan.

“En Santa Fe nos piden las mismas condiciones para funcionar que en Santo Tomé, pero solamente con el número de CUIT nos dieron el alta como bar. No tuvimos que presentar planos, ni hacer todos los trámites. De todas formas, queremos trabajar como lo que somos: peloteros”, afirmó el dueño de Festiland.

En la misma línea, Gavilán confirmó que presentaron protocolos específicos al Ministerio de Salud, de Trabajo y de la Producción. “Esperamos en los próximos días poder reunirnos con las autoridades para poder definitivamente abrir las puertas como peloteros y salones de fiesta”, indicó.