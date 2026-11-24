La economía argentina habría entrado en recesión técnica tras acumular dos trimestres consecutivos de caída, pese a que en septiembre registró una recuperación mensual del 1,1%. Los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran que el repunte del último mes del tercer trimestre no alcanzó para compensar el retroceso de la actividad durante el período.

Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), la actividad creció un 1,1% en septiembre respecto de agosto, en la medición desestacionalizada. Sin embargo, en la comparación interanual registró una caída del 1,2%. Con este resultado, el crecimiento acumulado durante los primeros nueve meses de 2026 se redujo al 1%.

El dato mensual superó las previsiones de las consultoras privadas Equilibra y Orlando J. Ferreres & Asociados, que esperaban avances del 0,5% y del 0,1%, respectivamente. No obstante, la mejora no logró revertir el balance negativo del tercer trimestre. De hecho, la serie tendencia-ciclo del INDEC no mostró variaciones mensuales significativas, una señal de que la economía continúa atravesando un escenario de estancamiento.

De acuerdo con los cálculos realizados sobre la serie desestacionalizada del EMAE, la actividad se contrajo aproximadamente un 1,8% entre julio y septiembre respecto del trimestre anterior. A esto se suma que, entre abril y junio, el Producto Bruto Interno (PBI) ya había retrocedido un 0,6% frente a los primeros tres meses del año.

La sucesión de dos períodos trimestrales con resultados negativos configura lo que se conoce como recesión técnica. De todos modos, la confirmación oficial de ese escenario llegará cuando el INDEC publique el dato del PBI correspondiente al tercer trimestre, ya que el EMAE funciona como un indicador anticipado de la evolución de la economía.

En su último informe, el organismo estadístico también corrigió algunas mediciones anteriores: la caída de julio pasó del 2,8% al 2,5%, mientras que el crecimiento de agosto fue revisado del 0,1% al 0,4%. Pese a esas modificaciones y al repunte de septiembre, la actividad permanece un 2,8% por debajo del máximo alcanzado en marzo y un 2,4% por debajo del nivel de diciembre de 2025.

Otro indicador del deterioro es que el crecimiento acumulado pasó del 2,2% al cierre del primer semestre al 1% en septiembre. La evolución de los últimos meses refleja así una pérdida de impulso de la economía durante la segunda mitad del año.

Una recuperación desigual entre los sectores

El informe del INDEC también expuso las diferencias entre las distintas actividades económicas. De los 15 sectores que integran el EMAE, solamente cinco registraron mejoras interanuales en septiembre, mientras que los diez restantes tuvieron resultados negativos.

La explotación de minas y canteras encabezó las subas, con un avance del 11,1% interanual. Detrás se ubicaron electricidad, gas y agua, con un 4%; construcción, con un 3,5%; hoteles y restaurantes, con un 3,4%; y servicios sociales y de salud, con un 0,7%.

En el otro extremo, las mayores contracciones correspondieron a la pesca, que se desplomó un 48,6%, y la intermediación financiera, con una baja del 11,5%. También retrocedió la industria manufacturera, un 1,8%. En conjunto, estos tres sectores restaron 1,1 puntos porcentuales a la variación interanual del indicador.

El comercio mayorista y minorista cayó un 2,2%, mientras que la actividad agropecuaria retrocedió un 2%. Tanto la industria como el comercio acumularon tres meses consecutivos de contracción interanual.

De esta manera, el crecimiento de las actividades vinculadas con la minería y los hidrocarburos convive con las dificultades de sectores relacionados con el mercado interno. Esa disparidad representa uno de los principales desafíos para que una eventual recuperación se traduzca en mejoras generalizadas del empleo y los ingresos.

Menores expectativas de crecimiento para 2026

El desempeño de la economía durante el año también llevó a las consultoras privadas a reducir sus proyecciones. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la estimación de crecimiento para 2026 pasó del 3,2% en enero al 0,7% en octubre, muy por debajo del 5% previsto en el Presupuesto nacional.

Para el último trimestre, el repunte de septiembre deja un arrastre estadístico positivo cercano al 0,9%. Esto significa que, si la actividad se mantuviera durante octubre, noviembre y diciembre en el mismo nivel registrado en septiembre, el resultado trimestral mostraría un crecimiento de esa magnitud.

Sin embargo, ese efecto estadístico no garantiza una recuperación sostenida. El desafío para el Gobierno será conseguir que la mejora alcance a una mayor cantidad de sectores y no quede concentrada en las actividades exportadoras.

En ese escenario, la evolución del poder adquisitivo de los salarios, el costo del financiamiento y la recuperación de la inversión aparecen como factores centrales para impulsar el mercado interno y revertir el estancamiento de la actividad.