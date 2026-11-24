"Me miró con ojos llameantes". Con esa frase, el papa Francisco describió uno de los tres episodios en los que aseguró haber visto físicamente al diablo. Los relatos forman parte de sus diarios personales, reunidos en un libro póstumo que permite conocer aspectos íntimos de Jorge Mario Bergoglio, desde sus experiencias religiosas hasta sus temores, culpas y reflexiones sobre la muerte.

La obra, titulada El diario personal del Papa Francisco, recopila anotaciones realizadas entre 1992 y agosto de 2024. Su presentación está prevista para este martes, con ediciones en cinco idiomas y distribución en 94 países. El material reúne pensamientos que el pontífice mantuvo reservados durante más de tres décadas.

Uno de los pasajes más llamativos aparece en una entrada del 24 de enero de 2021, cuando Francisco recordó tres ocasiones en las que creyó haber tenido encuentros con el demonio. La primera, según escribió, ocurrió unos 15 años antes, cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires.

"Lo vi desde la ventanilla del coche. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores", anotó. El fragmento se conoció a partir de una copia anticipada de la edición francesa, publicada por Albin Michel y consultada por la agencia AFP.

El segundo episodio habría tenido lugar en una capilla de las carmelitas. En ese recuerdo, Bergoglio describió la mirada de aquella presencia con una frase contundente: "Me miró con ojos llameantes".

La tercera experiencia, de acuerdo con el diario, ocurrió en Roma, después de un viaje a Chile. "Lo vi y oí su voz, triunfante, poseyéndolo todo", escribió. En los tres relatos, Francisco sostuvo que había conseguido superar esas situaciones con la ayuda de Dios.

Las referencias al demonio también aparecen en otros pasajes del libro. En una anotación del 7 de junio de 2018, el entonces Papa relató una experiencia de la noche anterior, cuando se preparaba para dormir. Según escribió, había visto lo que describió como "las puertas del infierno".

"La seducción pagana en todo su esplendor. Vi un poco y me aterrorizó", registró. También contó que tomó un rosario para protegerse del temor que le había provocado aquella visión.

La autocrítica y los cuestionamientos personales

Más allá de las experiencias vinculadas con la fe, los diarios muestran una faceta personal de Francisco, atravesada por la culpa, el arrepentimiento y la revisión de sus propias actitudes.

En una entrada del 30 de diciembre de 2022, Bergoglio se describió con dureza como "el arrogante, autosuficiente y cínico Jorge que se miente a sí mismo". También reconoció haber sentido desdén, envidia y orgullo, además de atravesar períodos de irritación.

En otra anotación, del 15 de enero de 2017, escribió: "Durante los últimos tres o cuatro días he estado muy enojado y molesto". También recordó una situación en la que ignoró a un hombre en estado de ebriedad que intentó hablarle en la calle porque quería continuar caminando "en paz y tranquilidad".

La necesidad de misericordia aparece como una preocupación recurrente. El 5 de enero de 1997, antes de convertirse en Papa, reflexionó sobre los errores que consideraba haber cometido a lo largo de su vida: "En retrospectiva, me doy cuenta de todo el daño que he causado en mi vida. ¡Cuánta misericordia del Señor necesito!".

Las reflexiones sobre la vejez y la muerte

El paso del tiempo y la cercanía del final también ocupan un lugar importante en las anotaciones. En 1996, cuando tenía 60 años, Francisco expresó su intención de aprovechar los años que creía tener por delante para hacer el bien. "¡Cuánto tiempo perdido, cuánto daño causado!", escribió.

Cinco años después, al cumplir 65, volvió sobre esa preocupación y dejó asentado que comenzaba a pensar en el final de su vida y que ya estaba "contando los días".

Durante su pontificado, esa inquietud continuó presente. En una entrada del 9 de abril de 2016, afirmó que los ataques del diablo habían aumentado y se preguntó si aquello podía ser una señal de que su tiempo estaba llegando a su fin.

Cómo se publicó el diario personal de Francisco

El libro reúne escritos que van desde 1992 hasta agosto de 2024, pocos meses antes de la muerte de Francisco, ocurrida el 21 de abril de 2025, a los 88 años.

La obra incluye una presentación y comentarios del cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Según explicó, el propio Bergoglio le había pedido colaboración para que sus anotaciones, conservadas en un cuaderno negro, pudieran llegar a publicarse.

El material está dividido entre 86 páginas de escritos anteriores a su elección como Papa, el 13 de marzo de 2013, y otras 55 correspondientes a los años de su pontificado. En conjunto, ofrece un recorrido por más de tres décadas de reflexiones personales de uno de los pontífices más influyentes de la historia reciente de la Iglesia católica.