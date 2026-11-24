Por Santotomealdía



El río Salado continúa registrando un lento descenso en nuestra ciudad y este martes alcanzó una altura de 5,81 metros, dos centímetros menos que en la jornada anterior, según los datos difundidos por el Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral.

Pese a esta disminución, el nivel del río permanece 1,11 metros por encima del umbral de alerta técnica, establecido en 4,70 metros para la estación hidrométrica local.

De acuerdo con los últimos registros, el Salado descendió siete centímetros desde el sábado, cuando alcanzó los 5,88 metros. En tanto, la medición correspondiente al lunes había sido de 5,83 metros.

Cabe recordar que el nivel de alerta técnica es el valor a partir del cual los organismos técnicos deben coordinar acciones para atender una posible emergencia.

Los datos corresponden a las mediciones realizadas a las 0 horas de este martes 24 de noviembre, mediante el instrumental de la Red del Sistema de Alerta de la cuenca del río Salado, dependiente de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia.