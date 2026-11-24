Por Santotomealdía



Un colectivo de la empresa Continental fue atacado a piedrazos durante la noche del lunes en nuestra ciudad. El episodio ocurrió alrededor de las 21 horas, en la intersección de las calles Belgrano y La Rioja.

Desde la empresa confirmaron lo sucedido a Santotomealdía y precisaron que el ataque provocó únicamente daños materiales, sin que se registraran personas heridas. Asimismo, desde Continental señalaron que se trata de un hecho aislado y mencionaron que en inmediaciones de esa esquina se está realizando una obra.

Por el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre los daños que sufrió la unidad ni sobre las circunstancias en las que se produjo la agresión.