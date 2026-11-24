Unión ya empezó a trabajar en el armado del plantel para 2027 y tiene un nombre apuntado para reforzar el arco: Matías Tagliamonte. El arquero ve con buenos ojos la posibilidad de regresar al Tatengue y Leonardo Madelón lo considera una de las opciones para ocupar el puesto de titular tras la salida de Mansilla.

El futbolista todavía tiene vínculo con Racing, aunque las condiciones económicas de su posible contrato con Unión estarían encaminadas. Por eso, la negociación ahora depende principalmente de lo que puedan acordar las dirigencias de ambos clubes, que tienen previsto mantener una reunión virtual durante esta semana.

Tagliamonte busca recuperar continuidad después de una temporada con escasa participación en la Academia, donde quedó relegado detrás de Facundo Cambeses. En ese contexto, la posibilidad de volver a Santa Fe aparece como una alternativa para sumar minutos y volver a tener protagonismo.

Sin embargo, su salida no sería sencilla. La intención de la secretaría técnica de Racing sería conservar tanto a Cambeses como a Tagliamonte para la próxima temporada. Según informó el medio Racing de Alma, en Avellaneda consideran que, si el arquero suplente se marcha, deberán salir al mercado para encontrar un reemplazante.

Con el interés del jugador y el visto bueno de Madelón, la negociación entrará ahora en una etapa decisiva. La conversación entre los dirigentes permitirá conocer qué condiciones está dispuesto a aceptar Racing para liberar al arquero y si Unión puede avanzar en su regreso.