El Gobierno nacional renovó la cúpula del PAMI y desplazó a sus dos máximas autoridades. Verónica Gabriela Pérez fue designada como nueva directora ejecutiva del organismo, mientras que Elizabeth Ana Osterberg asumió como subdirectora. De esta manera, reemplazarán a Esteban Ernesto Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo, quienes estaban al frente de la institución desde diciembre de 2023.

Las designaciones fueron oficializadas mediante el Decreto 1412/2026, publicado en el Boletín Oficial, que aceptó las renuncias de Leguízamo y Zamparolo y estableció que tanto las salidas como los nuevos nombramientos rigen desde el 23 de noviembre. La normativa lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que el recambio responde a "una nueva etapa de gestión orientada a profundizar la modernización del organismo, optimizar sus recursos y fortalecer la calidad de las prestaciones" destinadas a jubilados y pensionados de todo el país.

Pérez es abogada y escribana, y ya tenía experiencia dentro de la estructura del PAMI. Anteriormente se desempeñó como directora de la Unidad de Gestión Local (UGL) VIII, con sede en San Martín, donde estuvo a cargo de la gestión territorial. Además, en septiembre de este año había asumido como coordinadora ejecutiva del organismo, en reemplazo de Juan Cruz Montero, funcionario vinculado al entorno político del asesor presidencial Santiago Caputo.

En relación con su nombramiento, la cartera sanitaria destacó que su llegada permitirá dar continuidad a las políticas de transformación institucional y profundizar una gestión enfocada en resultados para los afiliados.

Sin embargo, el cambio de autoridades también se produce en medio de tensiones internas dentro del Gobierno por el manejo del organismo. En septiembre pasado, Leguízamo y Zamparolo se reunieron con el ministro Lugones y manifestaron su malestar por la intervención de funcionarios vinculados políticamente a Santiago Caputo en decisiones clave del PAMI. Esas diferencias se habrían acumulado durante los últimos meses y forman parte del contexto político en el que se produjo el recambio, impulsado desde la Casa Rosada.

Leguízamo había llegado a la conducción del instituto luego de desempeñarse en distintas áreas técnicas, mientras que Zamparolo provenía de la dirección de la DOSUBA, la obra social de la Universidad de Buenos Aires. Ambos habían asumido sus cargos el 21 de diciembre de 2023. Tras aceptar sus renuncias, el Ministerio de Salud les agradeció por su dedicación y compromiso durante sus respectivas gestiones.

El recambio se produce, además, en un escenario complejo para la obra social de los jubilados. Durante 2026, el PAMI acumuló demoras en las transferencias de fondos del Tesoro, una situación que derivó en deudas con clínicas, sanatorios y otros prestadores. También hubo reclamos de profesionales médicos por honorarios atrasados y aranceles considerados insuficientes, con interrupciones y dificultades en la atención de afiliados en distintas regiones del país.

Con cerca de seis millones de afiliados, el organismo constituye una de las estructuras más importantes y sensibles del sistema sanitario argentino. En ese contexto, la nueva conducción tendrá entre sus principales desafíos mejorar la eficiencia administrativa, simplificar procesos, fortalecer los controles y optimizar los servicios. Desde el Ministerio de Salud plantearon como objetivo consolidar un PAMI "más ágil, moderno y eficaz", capaz de responder a las necesidades de sus afiliados.