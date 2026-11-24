Los jubilados y jubiladas municipales de ASTEOM compartieron este lunes 23 de noviembre un almuerzo de camaradería en el predio de la institución sindical. La actividad se realizó por segundo año consecutivo y reunió a numerosos excompañeros de trabajo en una jornada de reencuentro.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer los vínculos entre los jubilados municipales y continuar trabajando en unidad en defensa de los derechos del sector pasivo. La jornada contó con la participación de autoridades de la Comisión de Jubilados, encabezada por Osvaldo Cruz, e integrantes de la Comisión Directiva de ASTEOM, presidida por Ignacio Donna.

Según destacaron desde la organización, el almuerzo transcurrió en un ambiente de cordialidad y afecto, en el que no faltaron las anécdotas, las risas y las emociones vinculadas a tantos años de trabajo compartido.

Desde la Comisión de Jubilados y Jubiladas de ASTEOM resaltaron la importancia de dar continuidad a estos espacios de encuentro, destinados tanto a fortalecer los lazos afectivos como a sostener el trabajo conjunto en defensa de los derechos de los jubilados municipales.