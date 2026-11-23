El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este domingo en la ciudad de Santa Fe el acto de conmemoración del 240° aniversario del nacimiento del Brigadier Estanislao López. En la Casa donde vivió y murió el Brigadier destacó la vigencia de su legado y la necesidad de sostener sus ideales para construir una Argentina más federal.



El mandatario sostuvo que el Brigadier no fue solamente quien dio forma al Estado santafesino, sino una figura cuyos ideales y luchas mantienen plena vigencia. En ese sentido, destacó la declaración de López como Héroe Nacional por parte del Congreso de la Nación, a través de la Ley 27.827. “Lo que hizo el Brigadier Estanislao López no lo hizo solo por la defensa de la provincia de Santa Fe: lo hizo por la construcción de un país federal, de un país mejor, de un país entre iguales en ese momento”, señaló Pullaro.



Al referirse a la identidad santafesina, el gobernador vinculó el legado del Brigadier con el carácter de una provincia que se levanta frente a las dificultades. “Detrás de ese concepto tan potente que tiene nuestra bandera de ser una provincia invencible, hablamos de muchas cosas más. Hablamos de un pueblo resiliente que se pone de pie cada vez que se cae”.



Por último, remarcó que el legado de López no se limita a sus hazañas militares ni a la organización institucional de la provincia: “Defender el legado de Estanislao López es luchar para tener un país que tenga más federalismo, que redistribuya los recursos que salen de las provincias y que vuelvan a las provincias para poder tener mejor infraestructura, y que luche para tener un mejor sistema educativo como lo hizo López en su momento”, afirmó Pullaro.



La actividad había comenzado en la Plaza 25 de Mayo con el arrío de las banderas y la marcha de las antorchas hasta la Casa del Brigadier. Estuvieron presentes la diputada nacional y ex vicegobernadora, Gisela Scaglia; y el presidente del Concejo Municipal de Santa Fe, Sergio "Checho" Basile; entre otras autoridades provinciales y locales, descendientes del Brigadier Estanislao López y público en general.

Una memoria que proyecta el presente

Por su parte, el intendente Juan Pablo Poletti recordó que López nació en 1786 en la ciudad de Santa Fe, destacó su protagonismo como militar, pensador y constructor de instituciones en el proceso de organización nacional. Al vincular aquella etapa histórica con la actualidad, recuperó su figura en el contexto de la emergencia hídrica que atraviesa la ciudad, y agradeció el trabajo planificado con el gobierno provincial. “Cuando hablamos de la Santa Fe Invencible no hablamos de una provincia que nunca tuvo dificultades. Hablamos de un pueblo que aún frente a las adversidades, encuentra la forma de ponerse de pie, trabajar unidos y seguir adelante”, afirmó.



A su turno, el presidente del Instituto Lopeciano, Ariel Fernández, destacó el trabajo articulado que permitió alcanzar la sanción de la Ley Nacional que consagró a López como Héroe Nacional y Patriarca del Federalismo Argentino. Sostuvo que, lejos de diluirse con el paso del tiempo, la perspectiva histórica agiganta su figura y aseguró que “honrar su memoria demanda mantener viva la reflexión sobre el federalismo como principio rector de equidad territorial, desarrollo armónico y la dignidad institucional”. Y señaló que gracias al trabajo articulado entre todos y en red, “la figura del Brigadier está hoy presente en todos lados, en cualquier momento de la vida pública y cultural”.

El cierre de la Semana Invencible

La Semana Invencible finalizará este lunes desde las 18, en la Plaza 25 de Mayo, con un espectáculo a cargo de la delegación oficial que representó a Santa Fe en el Festival de Cosquín 2026. También se presentarán las bandas sinfónicas de las policías de Rosario y Santa Fe, agrupaciones de danzas tradicionales y Son de Río, en una presentación producida por el Ministerio de Cultura. La programación incluirá además a Itatí Barrionuevo y Rubén Carughi.



El cierre estará a cargo de Patricia Sosa, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, con el espectáculo “Agitando pañuelos”, un homenaje al folclore argentino y a los clásicos del cancionero popular.