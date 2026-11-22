La actividad turística generó un movimiento económico estimado de $774.530 millones en la provincia de Santa Fe durante los primeros diez meses de 2026, según un informe difundido por el Gobierno provincial. El relevamiento, elaborado por el Observatorio Turístico Provincial a través del sistema Medatur, contabilizó 1.515.057 turistas y 4.696.718 visitantes entre enero y octubre, en el marco de una agenda de actividades desarrolladas en distintas localidades santafesinas.

De acuerdo con los datos oficiales, durante ese período se realizaron 1.597 eventos deportivos, culturales, gastronómicos y de otras características. Entre ellos se destacaron los XIII Juegos Suramericanos, disputados en septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, a los que el Gobierno atribuyó un impacto económico estimado de $119.000 millones. Ese mes registró el mayor movimiento del período, con $133.707 millones, además de 184.156 turistas y 704.015 visitantes.

El informe también detalló cómo se distribuyó el movimiento económico asociado a la actividad turística. La gastronomía, la recreación, el combustible y otros consumos concentraron $389.369 millones, equivalentes al 50,3 % del total. Por su parte, los visitantes que recorrieron destinos de la provincia sin pernoctar representaron un movimiento de $306.909 millones (39,6 %), mientras que el alojamiento registró $78.252 millones (10,1 %).

Al presentar los resultados, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, vinculó las cifras con la política provincial de promoción turística y organización de eventos. “El gobernador Maximiliano Pullaro nos pidió que el turismo sea una herramienta concreta de producción y trabajo”, sostuvo el funcionario. También señaló que el objetivo del Ejecutivo es atraer actividades que generen movimiento en hoteles, bares y comercios durante todo el año.

En relación con los Juegos Suramericanos, el Gobierno provincial destacó su incidencia en las cifras de septiembre y señaló que la organización de la competencia formó parte de su estrategia para impulsar el turismo y la actividad económica. El impacto atribuido al evento representó una parte considerable del movimiento turístico registrado durante ese mes, de acuerdo con las estimaciones oficiales.

Por último, la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, destacó el trabajo conjunto con municipios, comunas y representantes del sector privado. “Estos 1.597 eventos reflejan una política de cercanía que llega desde el norte profundo hasta el sur provincial”, afirmó. La funcionaria sostuvo que las actividades culturales, gastronómicas y deportivas forman parte de una estrategia orientada a generar oportunidades económicas en distintas regiones de Santa Fe.