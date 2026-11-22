El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro permanece internado en una unidad de terapia intensiva por una obstrucción aguda del intestino delgado y, por el momento, no tiene fecha de alta. El exmandatario fue hospitalizado el viernes en Brasilia tras sufrir fuertes dolores abdominales. Los médicos informaron que se encuentra clínicamente estable, aunque advirtieron que podría necesitar una nueva operación si el tratamiento actual no da resultados.

Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria por una condena de 27 años vinculada con el intento de impedir la asunción presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, permanece bajo atención médica en el hospital DF Star. Según el parte difundido este domingo, recibe un tratamiento que incluye ayuno, soporte nutricional y una sonda gástrica para intentar resolver la obstrucción intestinal sin recurrir a una intervención quirúrgica.

El cardiólogo Brasil Caiado, médico personal del expresidente, explicó que el equipo tratante evaluará la evolución del paciente durante las próximas horas. Si el procedimiento convencional no resulta efectivo, los profesionales podrían decidir una nueva cirugía para restablecer el funcionamiento del intestino.

Por su parte, Michelle Bolsonaro informó que su esposo pasó la noche del sábado sin dolores y que ya pudo caminar por los pasillos del hospital. La exprimera dama compartió la información a través de sus redes sociales, donde también pidió a los seguidores del exmandatario que lo acompañen con sus oraciones.

Bolsonaro tiene antecedentes de complicaciones abdominales y múltiples intervenciones quirúrgicas desde septiembre de 2018, cuando fue apuñalado durante un acto de campaña electoral en la ciudad brasileña de Juiz de Fora. Aquel ataque le provocó graves lesiones que requirieron una operación de urgencia y posteriores procedimientos médicos.

El expresidente fue trasladado al hospital desde su residencia, donde cumple prisión domiciliaria por razones humanitarias, bajo custodia policial. El juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes autorizó a sus hijos a visitarlo diariamente durante la internación, aunque estableció restricciones sobre el uso de teléfonos celulares y la realización de grabaciones. Su evolución médica determinará si puede continuar con el tratamiento actual o necesita una nueva intervención.