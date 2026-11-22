La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a confrontar públicamente con un integrante del Gobierno nacional. Esta vez cuestionó al canciller Pablo Quirno por sus declaraciones sobre el cierre de pequeñas y medianas empresas y le reclamó explicaciones por los gastos de catering de la Cancillería. A través de sus redes sociales, lo acusó de estar “justificando lo indefendible” y le recordó que “fuimos votados para ser austeros”.

El cruce se produjo después de que Quirno relativizara el cierre de más de 32.000 empresas durante una entrevista televisiva. El funcionario sostuvo que una parte de esos casos corresponde a emprendimientos unipersonales cuyos responsables pasaron a trabajar como autónomos, y vinculó las dificultades del sector formal con la presión impositiva heredada de administraciones anteriores. Villarruel respondió cuestionando esas explicaciones y puso el foco en los gastos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según informó el diario Ámbito, la Cancillería habría prorrogado por seis meses un contrato de servicios gastronómicos con la empresa ETNIK, con un incremento del 20% en el precio por cubierto. De acuerdo con esa publicación, el costo por persona para los encuentros del canciller pasaría de 97.500 a 117.000 pesos, mientras que el correspondiente a secretarios y otras autoridades aumentaría de 93.650 a 112.380 pesos. El contrato tendría un tope autorizado de 45,9 millones de pesos.

La vicepresidenta calificó esos gastos como un “catering pantagruélico” y exigió explicaciones públicas al ministro. Al momento de la publicación de la información difundida por Ámbito, no se había conocido una respuesta oficial de la Cancillería sobre los montos cuestionados. Los valores mencionados corresponden a lo publicado por ese medio y no a una verificación independiente del contrato.

El enfrentamiento se suma a otros cruces entre Villarruel y Quirno. En agosto, el canciller le había pedido que diera “un paso al costado” si no compartía el rumbo del Gobierno, después de declaraciones de la vicepresidenta sobre la situación del presidente Javier Milei. En aquella oportunidad, Villarruel rechazó las acusaciones de desestabilización y sostuvo que actuaba con respeto por las instituciones y la Constitución.

Las diferencias entre la vicepresidenta y distintos referentes de La Libertad Avanza también se manifestaron en sus críticas a Manuel Adorni y en intercambios recientes con legisladoras oficialistas. El nuevo episodio vuelve a exponer las tensiones internas del espacio gobernante, esta vez alrededor de la situación de las empresas y los gastos de funcionamiento de la administración nacional.