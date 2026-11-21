Colón no pudo aprovechar la localía y empató 0-0 frente a Deportivo Morón en el estadio Brigadier López, por el partido de ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El Sabalero tuvo varias oportunidades para quedarse con la victoria, pero no logró convertir y ahora estará obligado a ganar en la revancha para avanzar a las semifinales.

El equipo de Iván Delfino asumió la iniciativa desde el comienzo y generó situaciones de peligro, aunque también encontró respuestas en el arquero Tomás Giménez ante los intentos del conjunto visitante. En los primeros minutos, Alan Bonansea tuvo una chance tras una asistencia de Julián Marcioni, mientras que, casi inmediatamente, Giménez respondió con una buena intervención frente a un remate de Fagúndez.

Colón siguió buscando y volvió a acercarse con acciones de Marcioni, Bonansea e Ignacio Lago. Una de las oportunidades más claras de la primera parte llegó a los 10 minutos, cuando Darío Sarmiento envió un centro desde la derecha y Bonansea no alcanzó a conectar de cabeza por muy poco.

Con el correr del encuentro, el Sabalero mantuvo la presión y probó con remates de Sarmiento, Facundo Castet y Agustín Toledo, pero se encontró con las respuestas de Salvá. Morón también tuvo sus aproximaciones y exigió a Giménez, que respondió para sostener el cero. Sobre el cierre de la etapa inicial, Marcioni conectó de cabeza un centro de Lago, aunque la pelota se fue desviada.

En el complemento, Colón volvió a tomar el protagonismo y acumuló intentos en busca del gol. Lago, Bonansea, Marcioni y Federico Lértora tuvieron sus oportunidades, pero la defensa visitante y, especialmente, las intervenciones de Salvá impidieron que el local pudiera romper el empate.

La ocasión más clara llegó a los 28 minutos, cuando Bonansea estuvo cerca de empujar la pelota al fondo del arco, pero el arquero de Morón reaccionó a tiempo. El delantero volvió a tener una posibilidad a los 37, tras una asistencia de Franco García, aunque su remate terminó nuevamente en las manos del guardameta. En el tiempo adicional, Lago también probó desde afuera, sin poder modificar el resultado.

Con el 0-0 de la ida, la clasificación quedó abierta y se definirá el próximo viernes por la noche, cuando Colón visite a Deportivo Morón en el estadio Nuevo Francisco Urbano. Para avanzar a las semifinales, el equipo santafesino estará obligado a conseguir una victoria. Un nuevo empate llevará la definición a los penales, mientras que una derrota significará la eliminación del Reducido.