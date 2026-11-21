La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción al proyecto de ley impulsado por el legislador Leo Calaianov que propone incorporar la educación financiera en las escuelas secundarias de toda la provincia, tanto de gestión estatal como privada y en todas sus modalidades.

La iniciativa busca brindar a los adolescentes herramientas para administrar sus recursos económicos, comprender el funcionamiento del sistema financiero, evaluar las condiciones de créditos e inversiones y prevenir el sobreendeudamiento, las estafas digitales y las prácticas abusivas.

Durante la defensa del proyecto, Calaianov advirtió sobre la necesidad de acompañar los avances tecnológicos con políticas educativas que permitan a los jóvenes tomar decisiones responsables. “La inclusión financiera avanzó a una velocidad enorme. Pero la formación para comprender sus herramientas y sus riesgos no avanzó al mismo ritmo. El acceso llegó antes que la educación”, sostuvo el legislador.

En ese sentido, hizo especial hincapié en el acceso de los adolescentes a billeteras virtuales, plataformas de inversión y apuestas online. “Apostar no es invertir. El azar no es una estrategia financiera”, remarcó.

Herramientas para la vida cotidiana

El proyecto contempla la capacitación docente, la elaboración de materiales pedagógicos gratuitos, actividades prácticas y la articulación con universidades y organizaciones de la economía social.

Entre los contenidos previstos se destacan la elaboración de presupuestos, la interpretación de contratos, el ahorro, el uso responsable del crédito, la evaluación de riesgos financieros y la protección de datos personales. La propuesta también prohíbe expresamente la inclusión de publicidad de entidades, productos o servicios financieros en los materiales educativos.

“Educar financieramente no es decirles a los jóvenes qué hacer con su dinero. Es darles herramientas para que puedan decidir por sí mismos, con información, criterio y libertad”, concluyó Calaianov.

Tras obtener la media sanción en Diputados, la iniciativa quedó en manos de la Cámara de Senadores, donde deberá ser aprobada para convertirse en ley.