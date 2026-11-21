Después de haber tocado en julio su nivel más bajo en ocho años, el riesgo país argentino volvió a superar los 1.000 puntos básicos y encendió señales de alerta en el mercado financiero. El indicador llegó a las 402 unidades durante aquel mes, lo que había alimentado las expectativas de una eventual vuelta al crédito internacional. Sin embargo, ese escenario cambió rápidamente: desde agosto comenzó una escalada que se profundizó durante los últimos meses y llevó el índice hasta los 1.070 puntos este viernes.

La evolución refleja el deterioro en la cotización de los bonos soberanos argentinos y una mayor desconfianza de los inversores respecto de la capacidad del país para cumplir con sus compromisos financieros. El indicador había cerrado julio en torno a los 430 puntos, agosto en 512 y septiembre en 607. En octubre aceleró su avance hasta terminar en 787 unidades, en un contexto de mayor volatilidad internacional y de incertidumbre política y económica.

El riesgo país, elaborado por JP Morgan, mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos de un país y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados una referencia de bajo riesgo. Por eso, cuando aumenta, refleja que los inversores exigen una tasa más elevada para financiar a ese Estado.

En el escenario actual, el rendimiento del bono estadounidense a diez años se ubicó el jueves 19 de noviembre en el 5,05% anual. Con tasas de referencia más altas en Estados Unidos, los mercados emergentes deben ofrecer mayores retornos para atraer capitales, una situación que complica especialmente a economías con dificultades para acceder al financiamiento, como la argentina.

El contexto internacional es uno de los factores que explican el deterioro reciente. Damián Vlassich, de IOL, vinculó la caída de los activos locales con las turbulencias en los mercados globales, entre ellas las ventas de acciones de fabricantes de chips, las expectativas de que las tasas de interés estadounidenses permanezcan elevadas durante más tiempo y la fortaleza internacional del dólar.

"Los activos argentinos sufrieron un duro revés y se acoplaron de lleno al castigo externo", señaló el especialista.

En la misma línea, Rocío Bisang, economista de GMA Capital, explicó que la suba de tasas en Estados Unidos y la menor predisposición de los inversores a asumir riesgos redujeron las posibilidades de financiamiento para los países emergentes. Argentina, por su mayor vulnerabilidad, terminó entre las economías más afectadas.

"Con esa puerta prácticamente cerrada, vuelven las dudas sobre el programa financiero de 2027", advirtió Bisang.

Sin embargo, los especialistas también identifican factores propios de la economía argentina detrás del aumento. Christian Buteler, analista financiero, consideró que el origen del deterioro debe buscarse principalmente en la situación doméstica. "El fundamento principal siempre termina en la economía local. Ya viene mostrando problemas y por eso es que el riesgo país comenzó a subir desde los 400 puntos de julio", sostuvo.

Uno de los elementos que más inquieta al mercado es la incertidumbre electoral de cara a 2027. Aunque todavía falta un año para los comicios presidenciales, los inversores comienzan a evaluar distintos escenarios sobre la continuidad del actual programa económico.

Alan Versalli, de Cocos Capital, señaló que esa incertidumbre empieza a incorporarse en los precios de los activos financieros. Bisang, por su parte, advirtió que el calendario electoral comenzará a tomar impulso en febrero y que la actividad económica todavía no muestra una recuperación suficiente.

"En la medida en que la recuperación no llegue a los hogares, va a ser difícil despejar las dudas sobre la continuidad del oficialismo y por lo tanto del programa económico", planteó.

La economista agregó que una mayor incertidumbre puede impulsar la búsqueda de cobertura en dólares y aumentar la presión sobre las necesidades de divisas. "Entre más crezcan esas dudas, mayor puede ser la demanda de cobertura, sumando presión sobre las necesidades que ya hay de divisas. Creo que ahí hay una suerte de círculo vicioso que ayuda a explicar buena parte de la suba del riesgo país que estamos viendo", explicó.

Los vencimientos de deuda y la disponibilidad de dólares constituyen otro foco de preocupación. En un informe publicado en octubre, la consultora 1816 estimó que el Tesoro probablemente deberá comprarle divisas al Banco Central para afrontar los aproximadamente USD 4.500 millones de vencimientos de bonos Globales y Bonares previstos para enero. Según ese análisis, de no hacerlo, los depósitos del Tesoro en el BCRA quedarían en cero después de cumplir con los pagos al Fondo Monetario Internacional.

Bisang reconoció que hubo avances en la acumulación de reservas, aunque consideró que todavía resultan insuficientes frente a los compromisos de deuda del próximo año y a la posible demanda de cobertura cambiaria durante el período electoral.

En un informe elaborado para el IAE Business School, la economista Marina Dal Poggetto calculó que las necesidades de divisas del Tesoro y del Banco Central hasta fines de 2027 pasaron de USD 9.300 millones a USD 23.300 millones. Entre los motivos mencionó la falta de USD 3.700 millones de caja que estaban previstos y las dificultades para colocar bonos en el mercado local, en un escenario de tasas de interés más elevadas.

"La pregunta relevante es hasta cuándo puede mantenerse este desacople. Porque de él depende no solo la viabilidad del programa financiero del Tesoro, sino también la posibilidad de seguir administrando el dólar y la tasa sin profundizar el ajuste deflacionario", advirtió Dal Poggetto.

Antes de que el indicador superara los 1.000 puntos, Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, había interpretado el movimiento como un "rebote técnico del riesgo país más que a un cambio de tendencia consolidado". Entre los factores que condicionaban una recuperación mencionó la incertidumbre electoral, el desempeño dispar de la actividad económica y la necesidad de brindar mayor claridad sobre cómo se financiarán los próximos vencimientos.

Para considerar que el mercado había ingresado en una etapa de mejora sostenida, el especialista había señalado como referencia una caída persistente del riesgo país por debajo de la zona de los 780 a 790 puntos básicos.

Qué consecuencias tiene un riesgo país por encima de los 1.000 puntos

Un indicador superior a los 1.000 puntos básicos representa un diferencial de aproximadamente diez puntos porcentuales sobre el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense. En términos concretos, esto significa que Argentina debería pagar una tasa mucho más elevada para conseguir financiamiento en los mercados internacionales, lo que en la práctica puede dejar al país fuera del acceso al crédito en condiciones razonables.

El encarecimiento del financiamiento no afecta solamente al Estado nacional: también repercute sobre las provincias y las empresas que necesitan acceder a los mercados de deuda.

A su vez, un riesgo país elevado puede profundizar las dificultades para conseguir divisas y sostener la estabilidad cambiaria. El economista Gabriel Caamaño, de Outlier, describió este escenario como un posible "círculo vicioso": si el Gobierno utiliza reservas para afrontar los pagos de deuda, dispone de menos dólares para otros objetivos, mientras que la necesidad de acumular divisas y sostener el esquema cambiario continúa presionando sobre la economía.

A este panorama se sumó la información sobre un refuerzo de garantías en el acuerdo REPO por USD 6.000 millones negociado por el Banco Central en julio. Según trascendió, la entidad debió aportar efectivo adicional debido a la pérdida de valor de los bonos que respaldaban la operación.

De esta manera, la escalada del riesgo país combina las tensiones financieras internacionales con dudas sobre la economía argentina, el panorama electoral y la capacidad de afrontar los compromisos de deuda. La evolución de las reservas, la actividad económica y las señales que envíe el Gobierno sobre el financiamiento de los próximos vencimientos serán claves para determinar si el indicador logra revertir su tendencia.