Franco Colapinto partirá este domingo desde el noveno puesto en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, luego de una clasificación que lo dejó con sensaciones encontradas. Aunque consiguió meterse entre los diez mejores, el piloto argentino de Alpine consideró que tenía condiciones para conseguir un resultado superior y expresó su frustración por no haber podido poner el auto a punto durante la sesión.

"Conforme no estoy, obviamente, porque estábamos para mucho más. Es una pena haber quedado tan atrás en la Q3 porque estábamos competitivos, pero siento que en ningún momento de la clasificación pusimos el auto a punto", analizó el corredor de Pilar, que marcó un tiempo de 1m35s314 y terminó inicialmente en la décima posición.

Uno de los principales inconvenientes estuvo relacionado con el comportamiento de los neumáticos, que no lograron alcanzar la temperatura adecuada. "Las gomas, muy frías, no entraban en temperatura. Es un desastre. Una pena porque el potencial estaba, pero habrá que avanzar en la carrera", lamentó Colapinto.

Pese a esa dificultad, el argentino destacó algunos aspectos positivos del rendimiento del A526 y se mostró esperanzado de cara a la competencia. "Tenemos buena velocidad en las rectas, lo cual es positivo. Hay que intentar poner todo junto y vamos a hacer una buena carrera, sobre todo si tenemos una buena largada", señaló.

Finalmente, Colapinto avanzará un lugar en la grilla debido a la sanción de diez posiciones que recibió Oscar Piastri. El piloto de McLaren había terminado séptimo en la clasificación, pero deberá retroceder hasta el puesto 17 por utilizar un quinto motor de combustión interna durante la temporada, cuando el reglamento permite un máximo de cuatro sin penalización.

De esta manera, el argentino largará desde la quinta fila, con la posibilidad de buscar un buen resultado en una carrera que comenzará este domingo a la 1 de la madrugada de Argentina. El objetivo será aprovechar el ritmo que mostró Alpine durante los entrenamientos y convertir la frustración de la clasificación en una buena actuación en pista.

Colapinto ocupa actualmente el puesto 12 del Campeonato de Pilotos y, con tres carreras por disputarse, buscará cerrar la temporada de la mejor manera posible.