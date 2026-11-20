Lionel Messi se mantiene como el futbolista mejor pago de la Major League Soccer (MLS). Según la última actualización del informe de la Asociación de Jugadores de la liga (MLSPA), el capitán de la Selección argentina tiene una remuneración garantizada de 28,33 millones de dólares anuales, una cifra que lo ubica con amplia ventaja en el primer lugar del ranking salarial.

El monto se mantiene respecto del relevamiento anterior, aunque representa un crecimiento significativo en comparación con los 20,45 millones de dólares que percibía en 2025, antes de firmar la renovación de su contrato con Inter Miami hasta 2028.

El registro de la MLSPA contempla únicamente los ingresos garantizados por el vínculo deportivo con el club. Sin embargo, las ganancias totales del rosarino son considerablemente mayores. Meses atrás, el copropietario de Inter Miami, Jorge Mas, estimó que Messi obtiene entre 70 y 80 millones de dólares por año si se suman los acuerdos comerciales y las regalías. A eso se agrega la posibilidad de que tenga una participación accionaria en la franquicia una vez que se retire.

El ranking también refleja el crecimiento de los salarios de las principales figuras de la MLS, con cinco futbolistas que superan los 10 millones de dólares anuales. Detrás del argentino aparecen:

Lionel Messi (Inter Miami): 28,33 millones de dólares.

Robert Lewandowski (Chicago Fire): 19,5 millones.

Antoine Griezmann (Orlando City): 13,9 millones.

Son Heung-Min (Los Angeles FC): 11,3 millones.

Breel Embolo (Atlanta United): 10,8 millones.

En el conjunto de la competencia, 150 jugadores perciben al menos un millón de dólares de remuneración garantizada. El salario promedio de la liga, que incluye a futbolistas en actividad y a retirados que todavía reciben pagos pendientes, aumentó un 18% interanual y llegó a los 746.936 dólares. La mediana salarial, en tanto, registró una suba del 6,4% y se ubicó en 360.042 dólares.

Inter Miami, el club que más invierte en salarios

El protagonismo de Messi también se refleja en las cuentas de Inter Miami. De acuerdo con los datos de la MLSPA, con corte al 9 de octubre de 2026 y los contratos de mitad de temporada anualizados, el equipo de Florida alcanzó una masa salarial de 59,4 millones de dólares, la más alta de toda la MLS.

A los ingresos del capitán argentino se suman los de otras figuras, como Rodrigo De Paul, cuyo salario garantizado fue de 9,69 millones de dólares, y la incorporación de Casemiro durante la temporada.

El gasto del conjunto de Florida supera ampliamente al de la mayoría de sus competidores: duplica la inversión salarial de 25 de los otros 29 equipos de la liga. Sin embargo, ese liderazgo económico no tuvo un correlato directo en la clasificación de la fase regular. Inter Miami terminó segundo en la Conferencia Este, por detrás de Nashville SC, que se quedó con la Supporters' Shield con una nómina salarial de 24,97 millones de dólares.

Detrás de Inter Miami, los clubes con mayores presupuestos salariales fueron Chicago Fire, con 41,29 millones de dólares; Atlanta United, con 38,35 millones; LA Galaxy, con 34,91 millones; y Los Angeles FC, con 32,91 millones.

En el extremo opuesto aparece Philadelphia Union, que cuenta con la plantilla más económica de la competencia, con un gasto de 12,64 millones de dólares. Allí juega la joven promesa Cavan Sullivan, cuyo salario garantizado asciende a 614.000 dólares. Completan los últimos puestos de la lista Sporting Kansas City, con 13,30 millones, y DC United, con 14,55 millones.