El Reino Unido y la Unión Europea acordaron este viernes en Bruselas una serie de medidas para reimpulsar sus relaciones bilaterales, a casi diez años del referéndum que inició el proceso del Brexit. Los entendimientos abarcan cuestiones comerciales, sanitarias, ambientales y de movilidad, e incluyen el regreso británico al programa de intercambio estudiantil Erasmus.

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, calificó el resultado de la cumbre como un "acuerdo histórico", mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consideró que el encuentro marca un "punto de inflexión" en la relación entre ambas partes.

"Es un buen día para el Reino Unido y para Europa", afirmó Burnham, quien defendió la necesidad de fortalecer la cooperación frente a los desafíos internacionales. "El mundo de hoy ya no es el de 2016" y, ante el escenario actual, "quienes comparten valores e intereses deben trabajar juntos", sostuvo.

Entre los principales compromisos figura un acuerdo sanitario y fitosanitario que permitirá reducir los controles fronterizos sobre los productos agroalimentarios británicos. También se avanzó en la vinculación de los mercados de emisiones de carbono, la cooperación en defensa y seguridad, energía y transformación digital, además de acciones conjuntas para combatir la inmigración irregular.

Uno de los anuncios más relevantes fue la creación de un programa de movilidad juvenil, que habilitará a hasta 100.000 ciudadanos británicos y otros 100.000 europeos a residir en el territorio de la otra parte durante un máximo de tres años. A esto se suma el regreso del Reino Unido al programa Erasmus, que se concretará a partir del próximo año.

"Viejos amigos vuelven a dar un nuevo impulso a su amistad", expresó Von der Leyen, quien destacó la interdependencia económica y los vínculos sociales entre ambas partes. "Nuestras economías están profundamente interconectadas. Nuestros pueblos comparten vínculos extraordinarios. El éxito de cada una de las partes es también el éxito de la otra", agregó.

En el terreno comercial, el acuerdo sanitario permitirá reducir los controles a los alimentos a partir del 1 de marzo de 2028. Por su parte, la conexión entre los mercados de carbono busca evitar la aplicación de aranceles fronterizos vinculados a las emisiones y facilitar el intercambio de bienes y servicios.

Sin embargo, las negociaciones no lograron destrabar uno de los puntos más sensibles: el costo de las matrículas universitarias para los estudiantes europeos en el Reino Unido. La Unión Europea pretende que paguen los mismos aranceles que los ciudadanos británicos, pero Londres y Bruselas acordaron extender las conversaciones durante seis meses para intentar alcanzar un entendimiento.

Un acercamiento con límites y resistencias

La cumbre fue una de las principales apuestas políticas de Burnham, quien llegó al poder en julio y desde entonces promovió un acercamiento con el bloque europeo. Aunque en el pasado dejó abierta la posibilidad de que el Reino Unido vuelva a integrarse a la UE, esa alternativa no formó parte de las conversaciones y continúa siendo una perspectiva lejana.

Tras el encuentro, el primer ministro anunció que el próximo año comenzará un "proceso informal de reflexión" con los 27 Estados miembros para definir el rumbo de las relaciones bilaterales. Al mismo tiempo, reconoció que los acuerdos alcanzados representan "probablemente el límite" de lo que su Gobierno podrá conseguir durante esta legislatura, debido al tiempo que demandará su puesta en marcha.

El cambio de postura también encuentra respaldo en la opinión pública británica. Según las encuestas citadas por Burnham, tres cuartas partes de los ciudadanos apoyan una relación más estrecha con Europa, después de una década atravesada por dificultades económicas y las consecuencias de la salida del bloque.

El escenario internacional constituye otro factor que impulsa el acercamiento. La guerra en Ucrania, el respaldo europeo a Kiev frente a Rusia y las crecientes diferencias entre los gobiernos del continente y la administración de Donald Trump modificaron el contexto geopolítico respecto del que existía en 2016, cuando se realizó el referéndum del Brexit.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, celebró la voluntad de fortalecer los vínculos, aunque remarcó que cualquier avance deberá respetar las condiciones fundamentales de la Unión Europea. "Seguimos abiertos a mantener la relación más estrecha posible entre la Unión Europea y el Reino Unido", afirmó. Sin embargo, recordó que la indivisibilidad de las cuatro libertades del mercado único y el equilibrio entre derechos y obligaciones seguirán siendo principios centrales.

El entendimiento también recibió cuestionamientos de Nigel Farage, líder del partido ultraderechista Reform UK y uno de los principales impulsores del Brexit. El dirigente acusó a Burnham de ceder ante Bruselas por su "falta de experiencia" y advirtió sobre el costo político que podría tener el acercamiento.

"Dejó salir al genio de la botella, y creo que se va a sorprender muchísimo por la reacción que va a recibir", afirmó Farage ante periodistas en Bruselas.