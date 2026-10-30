Tenía pedido de captura por una causa de violencia de género y fue demorado

Un hombre de 39 años fue demorado en Santo Tomé luego de que un control policial permitiera constatar que tenía un pedido de captura vigente desde julio de 2025, en el marco de una causa por lesiones leves dolosas agravadas por violencia de género.

El procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando Radioeléctrico, que identificó al hombre en inmediaciones de 25 de Mayo y San Martín. Al consultar sus datos con la Central de Emergencias 911, los efectivos fueron informados sobre el requerimiento judicial solicitado por una fiscalía de la Circunscripción Judicial N.º 1 de Santa Fe.

Según el parte policial, el pedido de captura estaba vigente desde el 23 de julio de 2025. Tras verificar esa situación, el hombre fue demorado conforme al artículo 10 bis de la normativa policial.