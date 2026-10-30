Viernes 30 de octubre de 2026

Policiales — 30.10.2026 —

Tenía pedido de captura por una causa de violencia de género y fue demorado

El sujeto, de 39 años, cayó en un control policial en la zona de 25 de Mayo y San Martín. Al consultar sus datos, los efectivos constataron que tenía un pedido de captura vigente desde el año pasado.

Un hombre de 39 años, que era buscado por violencia de género, fue trasladado por la policía.
Un hombre de 39 años, que era buscado por violencia de género, fue trasladado por la policía.

Un hombre de 39 años fue demorado en Santo Tomé luego de que un control policial permitiera constatar que tenía un pedido de captura vigente desde julio de 2025, en el marco de una causa por lesiones leves dolosas agravadas por violencia de género.

El procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando Radioeléctrico, que identificó al hombre en inmediaciones de 25 de Mayo y San Martín. Al consultar sus datos con la Central de Emergencias 911, los efectivos fueron informados sobre el requerimiento judicial solicitado por una fiscalía de la Circunscripción Judicial N.º 1 de Santa Fe.

Según el parte policial, el pedido de captura estaba vigente desde el 23 de julio de 2025. Tras verificar esa situación, el hombre fue demorado conforme al artículo 10 bis de la normativa policial.

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