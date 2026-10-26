Encontraron dos medidores de agua dentro de una bolsa y aprehendieron a un hombre

Un hombre de 32 años fue aprehendido este domingo en Santo Tomé luego de que personal del Comando Radioeléctrico encontrara dos medidores de agua domiciliarios con sus conexiones cortadas dentro de una bolsa que llevaba consigo.

El procedimiento se realizó alrededor de las 14:55 sobre la Ruta Nacional 19, entre Buenos Aires y Crespo. Según las actuaciones policiales, los agentes observaron al hombre cruzar hacia la vereda sur y descartar una bolsa de residuos antes de intentar alejarse del lugar.

Los efectivos revisaron el contenido de la bolsa y encontraron dos medidores de agua junto con tramos de las conexiones cortadas en sus extremos. Ante este hallazgo, procedieron a aprehender al sospechoso y secuestraron los elementos.

La Policía secuestró los dos medidores hallados.

Otro móvil policial colaboró con el traslado del hombre, que quedó a disposición de las autoridades competentes. La actuación fue encuadrada provisoriamente como encubrimiento, mientras continúa la investigación para determinar el origen de los medidores.

El procedimiento se produjo en el marco de las tareas de prevención realizadas por el Comando Radioeléctrico en distintos sectores de nuestra ciudad.