Tras la operación, el Vaticano confirmó que León XIV tenía un tumor maligno en un pulmón

El Vaticano confirmó que al papa León XIV le extirparon un tumor maligno durante la operación pulmonar a la que fue sometido en el Hospital Gemelli de Roma. El examen realizado durante la intervención confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, una enfermedad que ya se sospechaba a partir de los estudios médicos previos.

La información fue difundida por la Sala de Prensa de la Santa Sede, casi dos horas después de que se comunicara que la cirugía había concluido con éxito. Según el parte oficial, los médicos realizaron una intervención de cirugía torácica y extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida, con el objetivo de retirar por completo la lesión.

El comunicado precisó que el procedimiento se desarrolló según lo previsto, sin complicaciones. El pontífice permaneció en el quirófano durante unas tres horas, aunque la intervención quirúrgica propiamente dicha duró aproximadamente 90 minutos. Tras la operación, despertó con normalidad y regresó a su habitación, ubicada en el décimo piso del centro médico.

La confirmación del diagnóstico se produjo luego de que el propio León XIV señalara, durante el Ángelus del domingo anterior, que el nódulo detectado en un chequeo de rutina se encontraba en una etapa inicial y estaba bien localizado.

La médica Annalisa Bilotta, del Hospital Salvator Mundi de Roma, consideró que el hecho de que se tratara de una lesión circunscripta y que se hubiera extirpado el lóbulo afectado podía ser un factor favorable. No obstante, advirtió que será necesario observar la evolución del Papa para evaluar su situación clínica y determinar si existen otras complicaciones.

En cuanto a la posibilidad de que el pontífice concrete su viaje a América Latina, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre, Bilotta sostuvo que todavía es pronto para sacar conclusiones. Según explicó, habrá que esperar los próximos días para conocer cómo evoluciona después de la cirugía.

Por el momento, el Vaticano prevé un período posoperatorio de alrededor de siete días. Las audiencias del Papa fueron suspendidas hasta el martes 20 de octubre, mientras permanece internado y bajo seguimiento médico.

León XIV, de 71 años, llegó al Hospital Gemelli poco después de las 13 del lunes, donde fue recibido por las autoridades del establecimiento. A su ingreso, se mostró sereno y saludó a las personas que aguardaban en el lugar.

El equipo quirúrgico estuvo encabezado por el profesor Stefano Margaritora, acompañado por otros especialistas en cirugía torácica y anestesiología. La Santa Sede informó que la intervención se completó sin inconvenientes, aunque la evolución clínica durante los próximos días será clave para determinar los pasos siguientes en su recuperación.