La canadiense Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura

La escritora canadiense Anne Carson ganó este jueves el Premio Nobel de Literatura 2026, uno de los máximos reconocimientos de las letras a nivel mundial. La Academia Sueca destacó su obra audaz e inventiva, así como su particular manera de dialogar con la tradición clásica para crear nuevas formas dentro de la literatura contemporánea.

El anuncio fue realizado en Estocolmo, donde se dio a conocer que Carson recibirá también la dotación económica del premio, de 12 millones de coronas suecas, equivalentes a unos 1,2 millones de dólares. La escritora se mostró sorprendida por la distinción y actualmente se encuentra en Islandia.

El reconocimiento corona una trayectoria de más de cuatro décadas marcada por la poesía, el ensayo, la traducción y el estudio de la literatura clásica. Carson es especialmente reconocida por sus traducciones de textos de la Antigua Grecia y por una producción que combina verso, prosa, diálogo y distintos géneros literarios.

Nacida en Toronto en 1950, Carson se formó en Estudios Clásicos y desarrolló buena parte de su carrera académica como docente en universidades de Canadá y Estados Unidos. Su vínculo con el mundo grecolatino se convirtió en uno de los principales ejes de una obra que, con el paso de los años, incorporó también trabajos para la ópera, el teatro y proyectos junto a artistas visuales y coreógrafos.

Durante la década de 1990 publicó algunas de sus obras más reconocidas. Entre ellas se encuentra “Autobiografía de Rojo”, publicada en 1998 y considerada una de sus creaciones fundamentales. Se trata de una novela en verso que retoma el mito griego de Gerión y demuestra la particular capacidad de Carson para cruzar la tradición clásica con formas literarias contemporáneas.

Otro de sus trabajos destacados es “Vidrio, ironía y Dios”, publicado en 1995, donde aparece “El ensayo de cristal”, una obra que explora las posibilidades del poema extenso y desdibuja los límites entre diferentes géneros. Años más tarde, en 2016, publicó Float, un proyecto compuesto por 22 cuadernos que pueden ser leídos en distintos órdenes.

En 2010 publicó “Nox”, un trabajo realizado en memoria de su hermano Michael. A lo largo de su carrera, además, Carson participó en proyectos que combinaron literatura con otras disciplinas artísticas y colaboró con artistas visuales, coreógrafos, directores de ópera y de teatro.

Su trayectoria ya había recibido importantes reconocimientos internacionales. En 2020 obtuvo el Premio Princesa de Asturias de las Letras, que destacó su capacidad para construir una poética innovadora a partir de su conocimiento del mundo grecolatino y resaltó la intensidad y la solvencia intelectual de su producción.

Con el Nobel, Carson se suma ahora a la lista de grandes autores reconocidos por la Academia Sueca y se convierte en la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026. La distinción será entregada oficialmente el 10 de diciembre en Estocolmo, durante la tradicional ceremonia de los Premios Nobel.