Protestas estudiantiles en Francia: 450.000 personas se movilizaron contra el deterioro de la educación

Unas 450.000 personas, según los organizadores, y 250.000 de acuerdo con el Ministerio del Interior francés, participaron este martes de una nueva jornada de movilizaciones estudiantiles que se extendieron por distintas ciudades de Francia. Los manifestantes reclaman mayores recursos para la educación, mejoras en las condiciones de los establecimientos y más personal docente y sanitario, especialmente en los sectores más desfavorecidos.

La jornada se desarrolló luego de varios días de bloqueos y enfrentamientos que dejaron numerosos heridos. Según la Unión Sindical de Estudiantes de Secundaria, alrededor de 1.800 institutos permanecen bloqueados, mientras que el Gobierno informó que 215 estudiantes resultaron heridos desde el comienzo de las protestas.

Ante la posibilidad de nuevos incidentes, las autoridades desplegaron un importante operativo de seguridad. El primer ministro, Sébastien Lecornu, defendió el accionar de las fuerzas policiales y rechazó las acusaciones de violencia institucional formuladas por sectores de la oposición.

“¿Pueden ocurrir accidentes en una operación de orden público tan delicada? La respuesta es sí”, sostuvo Lecornu ante la Asamblea Nacional. El funcionario negó que existan instrucciones políticas para reprimir las manifestaciones y acusó a La Francia Insumisa (LFI) de intentar “sembrar el caos” en el país de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El Gobierno, sin embargo, anunció medidas para intentar encauzar el conflicto. Lecornu informó que las clases en los institutos de enseñanza secundaria serán suspendidas entre el jueves y el viernes para generar espacios de debate dentro de los establecimientos. La medida busca que los equipos directivos y los estudiantes puedan analizar las demandas del movimiento y mantener instancias de diálogo.

Las movilizaciones se producen en medio de un creciente reclamo por el estado de la educación pública. Los estudiantes exigen inversiones para renovar los establecimientos, incorporación de docentes y personal sanitario y de orientación, además de modificaciones en los mecanismos de acceso a la educación superior.

Uno de los principales cuestionamientos está dirigido al sistema Parcoursup, utilizado para la selección de estudiantes que buscan ingresar a las universidades. Las organizaciones estudiantiles consideran que el mecanismo favorece a alumnos provenientes de centros educativos privilegiados. El Gobierno rechazó eliminarlo, aunque dejó abierta la posibilidad de introducir modificaciones.

La escalada de las protestas también estuvo marcada por episodios graves de violencia y accidentes. En Lens, en el norte del país, un adolescente de 15 años sufrió la amputación de una mano tras la explosión de una granada, en un hecho que permanece bajo investigación. En Tours, un estudiante de 16 años perdió la visión de un ojo durante un bloqueo registrado la semana pasada.

En este último caso, la Fiscalía señaló que las lesiones eran compatibles con el impacto de un proyectil disparado por un lanzador de balas de defensa (LBD), un tipo de arma utilizada por las fuerzas de seguridad francesas. La Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), conocida como la “policía de las policías”, abrió investigaciones sobre distintos episodios. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, indicó que alrededor de diez casos están bajo análisis.

La portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, defendió el accionar de las fuerzas de seguridad, aunque reconoció que las lesiones sufridas por los jóvenes constituyen “un drama en cualquier circunstancia”. Al mismo tiempo, destacó que 715 policías y gendarmes resultaron heridos durante las protestas y sostuvo que la violencia tampoco puede ser justificada.

El movimiento estudiantil sumó además el respaldo de organizaciones sindicales y políticas. La secretaria general de la CGT, Sophie Binet, confirmó la participación del gremio en las movilizaciones, mientras que la Confederación Campesina convocó a agricultores a sumarse con sus tractores a algunos de los bloqueos.

La protesta también comenzó a extenderse a las universidades. Según la Unión de Estudiantes, 18 universidades permanecían bloqueadas el lunes en ciudades como París, Estrasburgo, Reims, Caen, Burdeos y Aix-en-Provence.

Las organizaciones estudiantiles elaboraron una plataforma de diez medidas que pretenden utilizar como base para negociar con el Gobierno durante la discusión del presupuesto de 2027. Entre sus principales propuestas figuran un plan de renovación urgente de establecimientos escolares y universitarios, la incorporación de personal sanitario y de orientación y la creación de 150.000 nuevas plazas en la educación superior.

También reclaman cambios en las reglas de selección para el ingreso a universidades y másteres. El ministro de Enseñanza Superior, Philippe Baptiste, tiene previsto reunirse este miércoles con representantes estudiantiles, mientras crece la posibilidad de que el conflicto se extienda a más establecimientos universitarios si el Gobierno no presenta respuestas concretas a las demandas.

En paralelo, el presidente Emmanuel Macron convocó a una reunión con varios de sus ministros en el Palacio del Elíseo para analizar la situación. Del encuentro participarán Lecornu, Nuñez y el ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray, en un intento del Ejecutivo de evaluar el alcance de las movilizaciones y definir los próximos pasos frente a la creciente presión estudiantil.