Robaron el cableado y provocaron destrozos en el Club El Julepe

Por Santotomealdía



El Club Náutico de Caza y Pesca El Julepe, ubicado en plena costanera de nuestra ciudad, sufrió este sábado el robo del cableado exterior y de un reflector, además de daños en otra luminaria y en la pared del edificio. Los responsables actuaron sobre las instalaciones del lado del río, sin necesidad de ingresar a la sede, y dejaron a oscuras el espacio de pesca abierto al público.

Este lunes, en diálogo con Cómo seguimos, por Nova 97.5, la presidenta del club, Silvia Barú, contó que encontraron los daños el sábado por la mañana y estimó que el robo pudo haberse producido durante la tormenta de la madrugada. También explicó que personal municipal debió aislar los cables que quedaron expuestos, mientras la institución comenzó las gestiones para denunciar lo ocurrido y recuperar la iluminación.

“Nos robaron todo el cableado que está al lindero al río. Nos robaron un reflector y, en el afán de sacar los cables, nos rompieron otro reflector”, relató.

La instalación había sido realizada mediante una gestión ante la Municipalidad. Los reflectores estaban sujetos a la pared exterior y conectados al alumbrado público, por lo que se encendían y apagaban junto con ese servicio.

Tras advertir lo ocurrido, Barú se acercó al Comando y luego personal policial concurrió al club. Una de sus preocupaciones inmediatas fueron los cables cortados que habían quedado colgando y sin protección, ante el riesgo que suponía que la instalación volviera a recibir electricidad al encenderse las luces públicas.

La presidenta destacó la colaboración del director de Deportes municipal, quien coordinó la llegada de personal de Electromecánica para aislar los cables expuestos y reducir ese peligro para las personas que se acercan a pescar.

Los cables cortados y los daños en una luminaria, sobre la pared exterior del club.

El esfuerzo de recuperar lo que ya tenían

Además de llevarse el cableado y un reflector, los responsables dañaron una luminaria que, según contó Barú, llevaba unos 30 años instalada, y rompieron parte de la pared. Ahora, el club deberá reparar los daños y reponer las instalaciones.

“Te dan ganas de bajar los brazos, porque uno todo el tiempo está tratando de mejorar, de que quede más lindo, de que esté limpio, de que la gente pueda ir a disfrutar”, expresó.

Barú remarcó que el predio de pesca está abierto a la comunidad y que la iluminación había contribuido a resguardar el lugar. Recordó que hacía tiempo no sufrían hechos de vandalismo, luego de haber colocado rejas y mejorado las luces.

“Estas luces a nosotros nos dieron seguridad”, señaló. Según explicó, permitían observar el sector de pesca incluso durante la madrugada y habían ayudado a evitar nuevos daños en el edificio.

La presidenta indicó que este martes debía completar la denuncia para avanzar con las gestiones ante el municipio y solicitar imágenes del domo ubicado en Avellaneda y Gómez Cello. Consideró que esos registros podrían aportar información sobre los movimientos de ingreso y salida, aunque aclaró que la cámara no alcanza directamente el sector donde ocurrió el robo.

La comisión directiva también venía trabajando para incorporar cámaras propias, después de instalar wifi en la sede. Esa iniciativa supone otro gasto para la institución, que ahora debe afrontar además la reposición de las instalaciones dañadas.

“Lamentablemente, ahora tenemos que trabajar para poder recuperar nuestra iluminación”, sostuvo Barú.