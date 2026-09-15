El petróleo alcanzó su precio más alto en casi cuatro meses y el Brent superó los 108 dólares

El precio internacional del petróleo registró este martes una fuerte suba y alcanzó su nivel más alto en casi cuatro meses, en medio de una nueva escalada de tensión en Oriente Medio. El barril de Brent para entrega en noviembre avanzó un 2,90% y cerró en US$108,75, después de alcanzar durante la jornada un máximo de US$109,41.

El movimiento se produjo luego de que Arabia Saudita cerrara el oleoducto de Yanbu tras ataques atribuidos a los hutíes de Yemen, en un contexto en el que también existen restricciones en el estrecho de Ormuz por parte de Irán. La reducción de dos vías estratégicas para la salida del crudo de la región aumentó la preocupación del mercado ante una eventual prolongación del conflicto.

El Brent había finalizado la jornada anterior en US$105,68, por lo que sumó US$3,07 en un solo día. De acuerdo con la información disponible, hay que remontarse a mediados de mayo para encontrar valores superiores a los US$110 durante varias jornadas consecutivas.

El petróleo estadounidense siguió la misma tendencia. El West Texas Intermediate (WTI) para entrega en octubre aumentó un 4,38% y cerró en US$105,83, también en su mayor nivel desde mayo.

La tensión en Oriente Medio

El cierre del oleoducto de Yanbu se convirtió en uno de los principales factores detrás del incremento de los precios. Arabia Saudita prometió responder con “firmeza” a los ataques de los hutíes, mientras el conflicto mantiene bajo presión distintas rutas utilizadas para el transporte internacional de energía.

A esa situación se suman las restricciones en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos estratégicos para la circulación de petróleo desde Oriente Medio. Además, fue suspendida sin fecha una reunión prevista entre Irán y países del Golfo en Omán, que buscaba avanzar en la habilitación de zonas seguras de tránsito.

Barbara Lambrecht, analista de Commerzbank, sostuvo que “el mercado petrolero sigue agitado” debido a que la situación en Oriente Medio volvió a recrudecerse.

Impacto en los mercados

La escalada del petróleo también repercutió en los mercados financieros estadounidenses. El S&P 500 cayó 0,4%, el Dow Jones retrocedió 0,6% y el Nasdaq perdió 0,8% durante la jornada.

Al mismo tiempo, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años alcanzó el 5%, en un escenario marcado por la preocupación respecto del impacto que un encarecimiento sostenido de la energía podría tener sobre la inflación.

El mercado internacional mantiene así la atención puesta sobre la evolución del conflicto en Oriente Medio y las principales rutas de exportación, ante el riesgo de que nuevas interrupciones en el suministro continúen presionando al alza el precio del petróleo.