Clases públicas: en Santa Fe, la UNL y la UTN reclamaron por el financiamiento universitario

La UNL y la UTN realizaron este martes clases públicas en la Peatonal San Martín de la ciudad de Santa Fe para visibilizar el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas. La actividad reunió a docentes, nodocentes y estudiantes en inmediaciones de San Martín y Juan de Garay y formó parte de la jornada nacional “La universidad en la calle”.

Durante la convocatoria, la comunidad universitaria reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, mejoras salariales, actualización de las becas estudiantiles y mayores recursos para el funcionamiento de las universidades. Además, los gremios anticiparon nuevas acciones en caso de que no haya avances en las próximas negociaciones.

La propuesta fue articulada por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Asociación del Personal de la UNL (APUL), la Asociación de Docentes de la UNL (ADUL), la Federación Universitaria del Litoral (FUL) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Santa Fe, junto con organizaciones gremiales y estudiantiles.

En ese marco, se desarrollaron tres clases públicas y conversatorios sobre emergencia hídrica y los efectos del fenómeno de El Niño, salud mental en contextos complejos y problemática educativa y evaluación de los aprendizajes.

La presidenta de la FUL, Julia Sala, explicó que uno de los objetivos de la iniciativa fue trasladar al espacio público parte de las actividades que se realizan dentro de las universidades y, al mismo tiempo, exponer la situación de estudiantes y trabajadores. “Queremos visibilizar todo lo que está pasando en nuestra universidad”, sostuvo.

El reclamo por las becas

Uno de los puntos planteados durante la jornada estuvo relacionado con la situación económica de los estudiantes y las dificultades para sostener sus carreras.

Desde la FUL señalaron especialmente la falta de actualización de las Becas Progresar, cuyo monto, según indicaron, permanece en $35.000. Los representantes estudiantiles consideraron que ese valor resulta insuficiente para afrontar los gastos vinculados con los estudios.

Sala sostuvo que la situación económica de los estudiantes también debe formar parte de la discusión sobre el financiamiento y las políticas destinadas a garantizar el acceso y la permanencia en las universidades públicas.

Salarios y fondos para funcionamiento

Los trabajadores nodocentes también plantearon reclamos vinculados con la situación salarial. El secretario general de APUL, Rubén Núñez, pidió el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de las medidas judiciales relacionadas con salarios y becas.

El dirigente sostuvo que los trabajadores universitarios acumulan una pérdida del poder adquisitivo y reclamó que determinadas sumas que actualmente se perciben como garantía salarial sean incorporadas al salario básico.

La discusión tendrá una nueva instancia con la negociación paritaria nacional prevista para el 17 de septiembre.

Por su parte, la vicerrectora de la UNL, Laura Tarabella, señaló que también existen compromisos asumidos por el Gobierno nacional que permanecen pendientes.

Según explicó, se concretó un incremento salarial del 21,3% para docentes y nodocentes y la actualización de las Becas Manuel Belgrano, pero todavía resta avanzar con un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento.

Tarabella adelantó además que representantes del sistema universitario se reunirán con legisladores nacionales para presentar el documento elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

El reclamo también buscará trasladarse a la Legislatura santafesina. Según anticipó la vicerrectora, las universidades con presencia en la provincia procurarán mantener un encuentro con diputados y senadores provinciales para presentar las demandas del sector.

Advierten sobre una nueva Marcha Federal

Desde ADUL, su secretario general, Oscar Vallejos, anticipó que el conflicto podría derivar en nuevas medidas si no se alcanza un acuerdo en la discusión salarial.

“Si no se llega a un acuerdo, realizaremos una nueva marcha federal a principios de octubre”, señaló.

De esta manera, tras las clases públicas realizadas este martes en la peatonal santafesina, las organizaciones universitarias mantienen abierto el reclamo por salarios, becas y financiamiento, a la espera de las próximas instancias de negociación.