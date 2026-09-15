Tragedia en la costanera de Rosario: 16 años de prisión para el joven que mató a una madre y su hija

Agustín López Gagliasso fue condenado este martes a 16 años de prisión efectiva por atropellar y matar a Tania Gandolfi, de 41 años, y a su hija Agustina García, de 17, en la costanera de Rosario. El hecho ocurrió el 21 de enero de 2025, cuando el joven circulaba a más de 120 kilómetros por hora y perdió el control de su vehículo, que subió a la vereda y embistió a la familia.

El tribunal consideró que López Gagliasso cometió homicidio simple con dolo eventual, al entender que pudo representarse el riesgo de muerte que generaba al conducir a esa velocidad en una zona urbana. Tras conocerse el fallo, una de las fiscales del caso aseguró que “es la pena más alta en la provincia y también a nivel nacional para este tipo de calificaciones de homicidios”.

Las juezas Valeria Pedrana y Paula Álvarez determinaron que la conducta del acusado encuadró en la figura de homicidio simple con dolo eventual, en línea con lo planteado por la Fiscalía durante el juicio.

La acusación estuvo a cargo de las fiscales Mariana Prunotto y Valeria Piazza Iglesias, junto al abogado querellante Claudio Puccinelli, representante de la familia García.

La defensa, en cambio, había buscado que el hecho fuera considerado un homicidio culposo. Su planteo fue que López Gagliasso perdió el control del Peugeot 206 sin haber tenido la intención ni la representación de provocar una muerte.

El tribunal finalmente adoptó la calificación de dolo eventual al considerar probado que el acusado pudo representarse el riesgo de muerte derivado de conducir a más de 120 kilómetros por hora por una zona céntrica y peatonal.

La tragedia de la costanera

El hecho ocurrió el 21 de enero de 2025 en Wheelwright y Presidente Roca, sobre la costanera de Rosario.

De acuerdo con la investigación, López Gagliasso circulaba a 120,7 kilómetros por hora mientras perseguía a un motociclista luego de una discusión de tránsito iniciada en el túnel Arturo Illia.

El Peugeot 206 realizó maniobras en zigzag hasta que el conductor perdió el control, subió a la vereda y embistió a la familia, que se encontraba en el lugar.

Como consecuencia del impacto, Tania Gandolfi y su hija Agustina García murieron en el acto. Victoria, la hija menor de la familia, que entonces tenía 6 años, debió ser trasladada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela y posteriormente logró recuperarse. Diego García, esposo de Tania y padre de Agustina, sufrió lesiones leves.

Las pruebas que se incorporaron al juicio

Los peritajes técnicos y las grabaciones de las cámaras de monitoreo incorporadas al debate determinaron que el vehículo circulaba a más de 120 kilómetros por hora y no había marcas de frenada antes de que subiera a la vereda.

También se estableció que López Gagliasso tenía 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del hecho.

Otro de los testimonios incorporados durante el juicio fue el de la joven que viajaba como acompañante en el Peugeot 206. Según declaró, antes del impacto le pidió reiteradamente al conductor que disminuyera la velocidad y llegó a advertirle: “Pará porque nos vamos a matar”.

Durante el debate también declaró el propio López Gagliasso. “Manejé mal, fui a una velocidad que no tenía que ir”, expresó ante el tribunal, pidió perdón a la familia y sostuvo que, una vez que perdió el control del automóvil, no pudo evitar el impacto.

El reclamo de la familia

Diego García, esposo y padre de las víctimas, también brindó testimonio durante el juicio y recordó el momento de la tragedia y las consecuencias que dejó en su familia.

“Vivo por mi hija María Victoria y lucho por Justicia”, manifestó ante el tribunal.

Finalmente, este martes la Justicia resolvió condenar a Agustín López Gagliasso a 16 años de prisión efectiva por homicidio simple con dolo eventual. El joven se encuentra detenido en la cárcel de Piñero.