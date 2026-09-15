Weiss Ackerley anticipó cómo será el traspaso a ASSA y espera que se concrete durante 2027

Por Santotomealdía



El intendente Miguel Weiss Ackerley brindó este martes nuevas precisiones sobre cómo será el traspaso de los servicios de agua y cloacas a Aguas Santafesinas y anticipó que espera que la empresa provincial quede completamente a cargo durante 2027. “Seguramente el año que viene, más temprano o un poquito más tarde, ya va a estar haciéndose cargo por completo Aguas Santafesinas”, afirmó.

En una entrevista con el programa Ahora Vengo, que conduce Luis Mino por Aire de Santa Fe, Weiss Ackerley confirmó además que “en breve” enviará al Concejo Municipal el proyecto de Ordenanza que deberá autorizar el cambio de prestador. “El proceso iniciaría con la aprobación de esta Ordenanza”, explicó, y aclaró que a partir de ese momento comenzará formalmente la transición.

El mandatario remarcó que el cambio no tendrá efectos inmediatos. “Esto no es que pasado mañana viene ASSA y cambia la calidad del servicio o los tiempos, sino que esto es un período de transición”, señaló. Durante esa etapa, indicó, el Municipio y Aguas Santafesinas trabajarán de manera coordinada para avanzar con las mejoras que puedan realizarse mientras se concreta el traspaso.

Agua y cloacas en toda la ciudad

Weiss Ackerley confirmó también que el acuerdo comprenderá tanto el servicio de agua como el de cloacas y alcanzará a toda la jurisdicción. “Toda la ciudad, es una única jurisdicción. Toda la ciudad pasa a regirse bajo la órbita de Aguas Santafesinas”, aseguró.

Sobre los sectores que actualmente no cuentan con agua corriente, explicó que también estarán incluidos en la planificación futura. “Los que tengan agua corriente van a pasar a estar bajo la órbita de Aguas Santafesinas; los que no tengan agua corriente van a estar contemplados en los proyectos de extensión que se vayan generando”, sostuvo.

En cuanto a las primeras intervenciones, señaló que se apuntará a “los lugares más urgentes”, a partir de un esquema de prioridades relacionado con la antigüedad de las instalaciones y la necesidad de adaptar sistemas de tanques y cisternas. También mencionó la renovación de tramos de la red, la incorporación de medidores y trabajos para detectar y reducir pérdidas.

El intendente sostuvo que ASSA deberá encarar inversiones que actualmente exceden las posibilidades del Municipio. Entre las necesidades mencionó “la actualización de los sistemas” y “la conexión de toda la ciudad al esquema de acueductos”, y proyectó que las mejoras deberían reflejarse progresivamente en la presión del agua y en los tiempos de respuesta ante roturas y pérdidas.

Inversiones en el sistema cloacal

Weiss Ackerley confirmó además que el traspaso proyectado incluye tanto el agua como las cloacas. Al referirse a la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la ciudad, sostuvo que la infraestructura se fue deteriorando por falta de mantenimiento e inversión y afirmó: “ASSA va a venir a hacer la inversión necesaria para que eso funcione correctamente”. También mencionó trabajos vinculados con la posibilidad de incorporar plantas compactas.

Durante la entrevista, el intendente se refirió además a la Cisterna Luján Oeste. Explicó que actualmente no se encuentra en funcionamiento porque se está instalando la planta potabilizadora y precisó que esos trabajos se realizan “esta misma semana”. “Es el final de obra”, afirmó, y anticipó que posteriormente podrá ponerse en marcha el sistema con toda su capacidad.

El próximo paso será, entonces, el envío del proyecto al Concejo y su tratamiento por parte de los concejales. La aprobación de la Ordenanza será necesaria para poner en marcha formalmente la transición, un proceso que, de acuerdo con los plazos planteados por Weiss Ackerley, debería permitir que Aguas Santafesinas quede a cargo por completo del servicio durante 2027.