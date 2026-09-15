Triple fecha para la Selección: Argentina confirmó sus tres próximos amistosos

La Selección argentina volverá a jugar en el país y ya tiene confirmados sus próximos tres rivales. El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará una triple fecha de amistosos internacionales entre fines de septiembre y comienzos de octubre, con dos partidos en Buenos Aires y uno en Córdoba.

El primer compromiso será el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes. Después, el campeón del mundo se trasladará a Buenos Aires para disputar dos encuentros consecutivos en el Monumental: el sábado 3 de octubre frente a Burkina Faso y el martes 6 ante Benín.

De esta manera, Argentina tendrá tres partidos en apenas una semana, en el marco de una nueva fecha FIFA. La agenda le permitirá a Scaloni continuar con la preparación y evaluación del plantel luego de la final del Mundial 2026 y en un contexto marcado por distintas bajas, entre ellas la de Lionel Messi, quien anunció su retiro de la Selección.

Las sanciones que todavía pesan sobre el plantel

La seguidilla de amistosos también estará condicionada por las sanciones aplicadas por la FIFA tras los incidentes protagonizados durante el Mundial. Leandro Paredes recibió una suspensión de 10 partidos y una multa de 90.000 dólares por la gresca ocurrida durante la final ante España, mientras que Nahuel Molina fue sancionado con siete encuentros y una multa de 90.000 dólares.

A su vez, el ayudante de campo Roberto Ayala deberá cumplir tres fechas de suspensión, además de pagar una multa de 30.000 dólares, y Thiago Almada fue suspendido por un partido, con una sanción económica de 30.000 dólares.

La FIFA estableció que las suspensiones pueden cumplirse durante amistosos internacionales de Clase A. Sin embargo, los encuentros de Argentina ante Bolivia, Burkina Faso y Benín no tendrán esa consideración, por lo que Paredes, Molina y Ayala no podrán utilizar esta serie de partidos para reducir sus respectivas sanciones.

El caso de Almada es diferente: como su suspensión es de una sola fecha, quedará habilitado para jugar los dos amistosos ante Burkina Faso y Benín, una vez cumplida la sanción en el encuentro frente a Bolivia.

Por otra parte, la AFA fue multada con 321.000 dólares por conducta incorrecta, cánticos discriminatorios y el episodio relacionado con una bandera de Malvinas. Además, el organismo recibió una sanción que implica una reducción del 50% del aforo para sus próximos partidos como local.

La Asociación del Fútbol Argentino ya solicitó los fundamentos del fallo de la FIFA con el objetivo de apelar las sanciones.