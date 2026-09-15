El consumo de carne vacuna cayó 9,5% y los argentinos comen casi 5 kilos menos por año

El consumo de carne vacuna en Argentina profundizó su caída durante agosto y se ubicó 9,5% por debajo del nivel registrado un año atrás, según un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA). El dato implica que, en términos anuales, cada argentino consume unos 4,9 kilos menos de carne vacuna que en agosto de 2025.

De acuerdo con el relevamiento, el consumo aparente de carne vacuna alcanzó 1,377 millones de toneladas durante los primeros ocho meses de 2026, lo que representa una disminución de 175,6 millones de toneladas respecto del mismo período del año pasado.

La retracción también se refleja en el promedio móvil de los últimos doce meses, que llevó el consumo anual por habitante a 46 kilos. La cifra es 9,5% inferior a la registrada en agosto de 2025 y marca una pérdida de 4,9 kilos por persona al año.

Uno de los principales factores detrás de esta caída es el aumento de los precios. Aunque durante agosto el rubro carnes y derivados registró una suba mensual promedio de apenas 0,2%, acumuló un incremento interanual del 42,3%, por encima del 33,7% del IPC general.

Según CICCRA, las carnes y derivados se ubicaron entre los dos rubros que más aumentaron durante el último año. El informe atribuyó esa evolución a la menor oferta de hacienda destinada a faena, que impactó directamente sobre los valores en el mercado interno.

En el caso específico de la carne vacuna, el aumento fue todavía mayor: 51,2% interanual en agosto. El pollo, en cambio, registró una suba de 24,2% en el mismo período. Como consecuencia, durante los últimos doce meses la carne vacuna se encareció 21,8% en términos relativos frente al pollo.

La evolución de los distintos cortes muestra la magnitud del incremento. Entre agosto de 2025 y el mismo mes de 2026, la carne picada común aumentó 52,7%, el asado 52,1%, el cuadril 51,9%, la nalga 50% y la paleta 49%. A su vez, el precio de la caja de hamburguesas congeladas subió 56,6% interanual.

El menor consumo también estuvo acompañado por una caída en el abastecimiento del mercado interno. CICCRA estimó que durante los primeros ocho meses del año se produjo una contracción del 11,3%, una dinámica que, de acuerdo con la entidad, contribuyó al fuerte aumento del precio relativo de la carne vacuna.

Mientras el mercado doméstico pierde volumen, las exportaciones atraviesan un escenario diferente. El volumen de carne vacuna enviado al exterior creció 6,5% interanual entre enero y agosto.

El crecimiento de las ventas externas estuvo impulsado principalmente por Estados Unidos, en particular por la oportunidad generada por la ampliación de la cuota otorgada por el gobierno estadounidense a fines de 2025, que permitió incrementar los envíos hacia ese mercado.