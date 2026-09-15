Deuda con ASSA: no prosperó la citación a Weiss Ackerley y la comisión investigadora pasó a comisión

Por Santotomealdía

La discusión por la deuda millonaria del Municipio con Aguas Santafesinas tuvo este martes su primer capítulo en el Concejo Municipal. El oficialismo rechazó el tratamiento sobre tablas de la creación de una Comisión Investigadora y del pedido de informes dirigido al Ejecutivo, mientras que el requerimiento de información a ASSA fue aprobado por unanimidad.

La otra definición importante estuvo en el proyecto que pretendía citar formalmente al intendente Miguel Weiss Ackerley para que concurriera al Concejo a brindar explicaciones y presentar documentación. La iniciativa no prosperó en esos términos: con sus cinco votos, el oficialismo impulsó convertirla en una Comunicación, una figura de menor fuerza que finalmente fue acompañada por los nueve concejales.

El proyecto original de Rodrigo Alvizo, Rosana Zamora y Rosa María Escandell proponía una Resolución mediante la cual el cuerpo citaba a Weiss Ackerley y establecía un temario mínimo sobre el cual debía informar, acompañado de documentación respaldatoria. Entre otros puntos, incluía el monto y evolución de la deuda, acuerdos con ASSA, pagos realizados, actuaciones judiciales y el destino de lo recaudado por el servicio de agua y cloacas.

Durante la sesión se plantearon dos mociones. La oposición, con cuatro votos, buscó mantener la iniciativa como Resolución, mientras que los cinco concejales del oficialismo se impusieron para transformarla en una Comunicación. La diferencia no es solamente formal: en lugar de resolver la citación del intendente, el texto aprobado expresa que el Concejo “vería con agrado” que Weiss Ackerley concurra. Una vez definida esa modificación, la Comunicación fue aprobada por unanimidad.

Dos proyectos pasaron a comisión

La oposición tampoco reunió los votos necesarios para tratar sobre tablas la creación de una Comisión Investigadora Especial. La votación terminó 4 a 5 y la iniciativa pasó a la Comisión de Gobierno, donde continuará su tratamiento.

La propuesta busca reconstruir documentalmente el origen y la evolución de la deuda con ASSA, los acuerdos celebrados y el destino de los recursos recaudados. También contempla la posibilidad de solicitar documentación, requerir información a distintos organismos y convocar a funcionarios y agentes municipales.

El mismo destino tuvo el proyecto que solicita información directamente al Ejecutivo. El oficialismo tampoco acompañó su tratamiento sobre tablas y la iniciativa pasó a la Comisión de Gobierno. El pedido comprende documentación sobre el monto de la deuda, pagos, intimaciones y actuaciones judiciales, además de lo recaudado por el servicio desde 2023 y su correspondiente aplicación presupuestaria.

Distinto fue el resultado del pedido dirigido a Aguas Santafesinas, que recibió el acompañamiento unánime del Concejo. La Resolución solicita a la empresa información oficial sobre el monto actualizado y la evolución del pasivo, los acuerdos alcanzados con el Municipio, los pagos recibidos, eventuales incumplimientos y el estado de la causa judicial.

Las votaciones dejaron así una primera fotografía política del Concejo frente a la discusión por el agua. La oposición no consiguió avanzar este martes con la comisión investigadora ni con el pedido de documentación al Ejecutivo y tampoco logró que Weiss Ackerley quedara formalmente citado, aunque sí hubo unanimidad para requerir información directamente a ASSA.

El escenario adquiere además relevancia de cara a la discusión que se aproxima. En las próximas semanas deberá ingresar al Concejo la iniciativa del Ejecutivo para autorizar el traspaso del servicio de agua y cloacas a ASSA, una decisión que necesitará respaldo legislativo. Las posiciones expresadas este martes empiezan, de ese modo, a mostrar cómo se encuentra el cuerpo ante un debate que tendrá una instancia decisiva cuando llegue el proyecto para concretar el cambio de prestador.