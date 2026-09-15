Juegos Suramericanos: Argentina sumó cinco medallas de oro en una jornada brillante

La delegación argentina tuvo una jornada dorada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con cinco medallas de oro en gimnasia artística, esgrima y ciclismo. A esa cosecha se sumaron otros nueve podios aportados por la natación, que también tuvo una destacada actuación en el segundo día de competencia.

Uno de los grandes logros del día llegó en la gimnasia artística femenina, donde Argentina se quedó con la medalla de oro por equipos y puso fin a una hegemonía brasileña de más de tres décadas en esta prueba. El conjunto nacional, integrado por María Delfina Estoco, Isabella Ajalla, Emilia Acosta, Fila Dalinger, Rocío Saucedo y Julieta Lucas, reunió 208.706 puntos entre las pruebas de salto, barras asimétricas, viga de equilibrio y suelo.

La definición fue muy pareja, ya que Brasil terminó apenas 2.518 puntos por detrás, con 206.188 unidades, mientras que Panamá completó el podio con 198.538. Además, la actuación argentina tuvo otro título individual: Julieta Lucas ganó el oro en el all around, mientras que Emilia Acosta obtuvo la medalla de plata.

La esgrima aportó otras dos medallas doradas para la delegación nacional. En espada individual femenina, Isabel Di Tella se consagró campeona tras derrotar 15-12 en la final a la peruana María Luisa Doig Calderón. La argentina volvió a subirse a lo más alto del podio después de haber ganado el oro en Cochabamba 2018 y conseguido la plata en Asunción 2022, justamente tras perder la final ante la tiradora peruana.

En florete individual masculino, en tanto, Augusto Servello también consiguió la medalla de oro, luego de imponerse por 15-10 frente a Andrea Nigosanti en el combate decisivo.

El quinto oro argentino del día llegó desde el ciclismo de montaña, donde Joel Fernando Contreras ganó la prueba masculina de cross-country olímpico. El resultado tuvo además un valor especial para la delegación, ya que Argentina nunca había conseguido una medalla en esta competencia de los Juegos Suramericanos.

Contreras completó una actuación destacada y terminó con una ventaja de 10 segundos sobre el brasileño Alex Malacarne. El tercer lugar fue para otro representante de Brasil, Ulan Bastos, quien finalizó a 1 minuto y 33 segundos del argentino.

Con estas cinco nuevas medallas doradas, la Argentina alcanzó 10 oros en total en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. A los títulos conseguidos durante esta jornada se suman los obtenidos previamente por Pascual Di Tella en sable individual, Macarena Ceballos en los 100 y 200 metros pecho de natación y Cecilia Dieleke en los 50 y 100 metros espalda.

La competencia se desarrolla entre el 12 y el 26 de septiembre y reúne a 15 delegaciones. La representación argentina está conformada por 658 deportistas —346 varones y 312 mujeres—, que participan en 59 disciplinas.

La única competencia en la que Argentina no cuenta con representación es el fútbol femenino. Esto se debe a que el torneo de los Juegos no se disputa en categoría mayor y el seleccionado argentino Sub 20 se encuentra participando del Mundial de la especialidad.