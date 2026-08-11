DNI para perros y gatos: la medida que implementó una ciudad de Córdoba

La Municipalidad de Villa María, en Córdoba, puso en marcha un registro obligatorio para perros y gatos que incorpora un Documento Nacional de Identidad (DNI) específico para cada mascota. El trámite es gratuito y alcanza a todos los animales que viven en la ciudad, con el objetivo de fortalecer la tenencia responsable y el control de la población animal.

El documento permite identificar al perro o gato mediante datos como nombre, raza y fecha de nacimiento, además de incorporar la información de su tutor o responsable. De esta manera, el municipio busca contar con una base de datos que permita localizar con mayor facilidad a los animales en caso de extravío y determinar quién está a cargo ante situaciones de abandono, maltrato o incumplimiento de las normas.

La inscripción se realiza en los puntos habilitados por la Municipalidad de Villa María y no tiene ningún costo. El nuevo DNI funciona como complemento de la libreta sanitaria que ya utilizan las veterinarias, en la que quedan registrados los controles médicos y las vacunas de cada mascota.

Además del registro, la normativa contempla sanciones económicas para los responsables que no cumplan con las obligaciones de cuidado. Las multas pueden alcanzar los $844.000 en casos vinculados con abandono, maltrato o condiciones inadecuadas de vida.

Entre las conductas que pueden derivar en sanciones aparecen el abandono de animales, los malos tratos y determinadas formas incorrectas de sujeción. El objetivo es desalentar situaciones que puedan afectar tanto el bienestar de las mascotas como la seguridad y convivencia en la vía pública.

El sistema también permitirá actualizar los datos cuando cambie la situación del animal o de su tutor y facilitará la intervención de las autoridades ante casos de extravío, abandono o maltrato. La identificación apunta así a vincular de manera directa a cada mascota con una persona responsable.

La iniciativa se enmarca además en las distintas medidas de regulación de la tenencia de animales que existen en el país, incluidas aquellas vinculadas con las denominadas razas potencialmente peligrosas, que cuentan con requisitos específicos para sus responsables.

Con la implementación del DNI para mascotas, Villa María busca avanzar hacia un mayor control sobre su población canina y felina y reforzar las obligaciones de quienes conviven con animales. El registro ya se encuentra habilitado y es gratuito para todos los tutores de la ciudad.