Casi la mitad de los insumos industriales son más caros en Argentina que en otros países de la región

Argentina todavía mantiene una desventaja de costos frente a buena parte de los países de la región. Un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea reveló que el 49% de los bienes y servicios relevados resulta más barato en Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay o Estados Unidos que en el mercado local.

El dato representa un incremento de cinco puntos porcentuales respecto de la medición anterior, cuando esa proporción alcanzaba el 44%. El estudio comparó 17 bienes y servicios en los seis países y detectó que, pese a una reducción de las brechas promedio, los costos argentinos todavía no muestran una mejora significativa en términos de competitividad.

Brasil es el país que presenta la mayor diferencia a favor: el 65% de los insumos analizados es más barato que en Argentina. Chile aparece muy cerca, con un 64%, mientras que en Paraguay la proporción alcanza el 56%. En Uruguay, en tanto, el 40% de los productos y servicios resulta más económico y en Estados Unidos apenas el 24%.

Las diferencias son especialmente visibles en algunos sectores. La electricidad y los combustibles mantienen costos elevados en Argentina, mientras que una notebook comparable resulta más cara que en los cinco países relevados. También los salarios de programadores y los espacios de coworking presentan valores superiores a los de buena parte de los mercados comparados. En alimentos, el panorama es dispar: el azúcar es más barato en Argentina, pero la harina cuesta más que en cuatro de los cinco países analizados.

El informe señala que esta evolución se produce en un contexto de convergencia gradual de los precios argentinos con los internacionales. Al comparar con Brasil, Chile y Paraguay, la brecha promedio pasó del 5,8% en julio de 2025 al 2,2% en la medición de este año. Con Uruguay y Estados Unidos también se redujo, aunque desde niveles mucho más elevados.

El movimiento responde a una combinación de factores internos y externos. En Argentina, el 89% de los bienes y servicios relevados aumentó su precio en pesos y el 74% también subió medido en dólares. Sin embargo, los precios en dólares también crecieron en otros mercados, por lo que el IERAL advierte que inciden la dinámica de los precios internos, el tipo de cambio y los valores internacionales.

Así, el estudio identifica una situación que combina dos tendencias: la brecha promedio de precios se achica, pero aumentó la cantidad de productos que son más baratos en el exterior. El IERAL sostuvo que el proceso de normalización de los precios relativos continúa, aunque avanza lentamente y todavía no modifica de manera sustancial la posición competitiva del país.

En ese sentido, el relevamiento concluye que la producción argentina continúa enfrentando desventajas de costos relevantes, particularmente frente a los mercados de Brasil, Chile y Paraguay, y que todavía se necesitan ajustes adicionales para que la convergencia de precios se traduzca en una mejora concreta de la competitividad.