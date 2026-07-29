Tragedia en San Juan: un helicóptero que iba a combatir incendios cayó y murieron sus siete ocupantes

Siete personas murieron este miércoles al caer un helicóptero Bell 412 que se dirigía hacia La Rioja para sumarse al combate de un incendio forestal. El accidente ocurrió en una zona de difícil acceso del Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan, y entre las víctimas se encuentran autoridades sanjuaninas, brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el piloto de la aeronave.

De acuerdo con la información oficial, el helicóptero había participado previamente de una capacitación sobre combate de incendios forestales en San Juan y tenía como destino final la provincia de La Rioja, donde debía colaborar en las tareas para controlar un foco ígneo.

En un comunicado, Presidencia de la Nación confirmó que las causas del siniestro aún son materia de investigación y señaló que la Agencia Federal de Emergencias mantiene contacto con las autoridades que intervienen en el caso. Además, indicó que se brindará información oficial a medida que avance la investigación.

El operativo de búsqueda comenzó alrededor de las 10.30, cuando el Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) recibió la señal de emergencia emitida por la aeronave. A partir de esa alerta se desplegó un importante operativo conjunto con medios aéreos y terrestres, que permitió localizar el helicóptero poco más de dos horas después.

Las tareas de rescate estuvieron condicionadas por la compleja geografía de la zona, ubicada en el predio fiscal Caballo Anca, entre los departamentos sanjuaninos de Jáchal y Valle Fértil, un sector montañoso y de difícil acceso, alejado de los principales caminos.

Tras el hallazgo de la aeronave, se confirmó el fallecimiento de sus siete ocupantes. Entre ellos se encontraban Marcelo Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe de Bomberos; Jorge Carbajal, subjefe de Bomberos; y Carlos Heredia, director de Protección Civil de esa provincia.

Las otras víctimas fueron el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias, Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta, quienes formaban parte del equipo que iba a intervenir en el incendio forestal de La Rioja.

Una vez localizada la aeronave, el SAR de EANA dio por concluida su participación específica en la emergencia, mientras que la investigación quedó enfocada en determinar qué provocó la caída del helicóptero.

Por su parte, el Gobierno de San Juan expresó su "profundo dolor" por la tragedia y transmitió sus condolencias a las familias, amigos y compañeros de trabajo de las víctimas, al tiempo que destacó que todas ellas participaban de una actividad vinculada a la capacitación para el combate de incendios forestales.