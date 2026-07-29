CTERA convocó a un paro nacional docente para el lunes 3 de agosto

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) confirmó un paro nacional docente de 24 horas para el próximo lunes 3 de agosto, en reclamo de una nueva convocatoria a la paritaria nacional y una recomposición salarial. La medida coincidirá con el regreso a clases en varias provincias y tendrá alcance en establecimientos educativos de todo el país.

Desde la organización sindical señalaron que la decisión fue adoptada ante la "permanente negativa" del Gobierno nacional a abrir una instancia de diálogo para discutir los salarios del sector. La protesta alcanzará a los niveles inicial, primario y secundario, y afectará el inicio del ciclo lectivo tras el receso invernal en jurisdicciones como la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

Además del reclamo salarial, CTERA volvió a exigir la restitución inmediata del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un mayor financiamiento para las escuelas y los programas educativos.

En un comunicado, la entidad advirtió que "los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo" y cuestionó el desfinanciamiento del sistema educativo. También sostuvo que el Gobierno mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de otros fondos nacionales destinados a la educación.

El gremio planteó además la necesidad de una recomposición urgente de los salarios, al considerar que los ingresos del sector quedaron rezagados frente a la inflación. En ese marco, reclamó una nueva Ley de Financiamiento Educativo, mayor presupuesto para escuelas y comedores escolares, y expresó su rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa y a eventuales reformas previsionales que, según sostienen, afectarían los derechos de los trabajadores.

Si bien la medida de fuerza impactará principalmente en las escuelas públicas, algunos establecimientos privados también podrían adherir, de acuerdo con las decisiones que adopten sus docentes o los gremios del sector, entre ellos el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

En la Provincia de Buenos Aires, sectores opositores a la conducción del SUTEBA, como la agrupación Multicolor y la Asociación de Maestros y Maestras bonaerenses, impulsan profundizar el plan de lucha con una huelga de 48 horas, que abarcaría el lunes 3 y el martes 4 de agosto.

La jornada de protesta también coincidirá con el paro nacional convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por lo que se prevé un funcionamiento reducido en distintas dependencias públicas nacionales y provinciales.