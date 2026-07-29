Quirno descartó una ruptura con Brasil y buscó bajar la tensión bilateral

El Gobierno nacional buscó bajar el tono de la tensión diplomática con Brasil luego de los cruces entre los presidentes Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva. El canciller Pablo Quirno descartó cualquier posibilidad de una ruptura en la relación bilateral y aseguró que las diferencias responden únicamente a las posturas políticas de ambos mandatarios.

El funcionario afirmó que "no hay chance de romper las relaciones" con Brasil y remarcó que los enfrentamientos públicos entre Milei y Lula obedecen a diferencias ideológicas y políticas, sin que eso implique un quiebre en los vínculos institucionales entre ambos países.

En ese sentido, Quirno buscó diferenciar los cruces personales entre los presidentes de la relación que mantienen la Argentina y Brasil en materia diplomática y comercial. Según explicó, la intención del Gobierno es preservar una relación estratégica con el principal socio comercial del país y sostener los canales de diálogo.

Desde la Casa Rosada consideran que, pese a las diferencias entre ambas administraciones, resulta fundamental mantener la cooperación bilateral, tanto por el intercambio económico como por la participación conjunta en el Mercosur.

El canciller también señaló que las diferencias entre Milei y Lula son conocidas desde antes de la llegada del actual Gobierno argentino y responden a proyectos políticos contrapuestos. No obstante, insistió en que la relación entre ambos Estados continuará desarrollándose con normalidad.

Las declaraciones de Quirno se producen luego de la fuerte escalada verbal registrada en los últimos días entre los mandatarios de ambos países, en un contexto en el que el Gobierno argentino intenta evitar que la disputa política derive en un conflicto diplomático que afecte la relación con Brasil.