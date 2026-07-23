Alerta por frío extremo en la Patagonia: prevén más nevadas y temperaturas de hasta 20 grados bajo cero

La Patagonia atraviesa una de las semanas más frías del invierno, con alertas por temperaturas extremas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y un nuevo temporal que podría intensificar las nevadas en gran parte de la región durante las próximas horas.

La situación más crítica se registra en Santa Cruz y Chubut, donde rigen alertas rojas por frío extremo. En El Calafate se registró una temperatura mínima de -16,2°C, la más baja del país, mientras que en Perito Moreno el termómetro descendió hasta -12,8°C. En distintos sectores del oeste santacruceño, la sensación térmica llegó a ubicarse por debajo de los -20°C.

En el sur de Chubut, localidades como Río Mayo también soportan condiciones severas, con una sensación térmica cercana a -19°C. A este escenario se suma una alerta amarilla por nevadas, con acumulaciones que podrían alcanzar 50 centímetros en la cordillera y hasta 30 centímetros en sectores de menor altura.

Las complicaciones también se extienden a Río Negro, donde la zona cordillerana, incluida Bariloche, permanece bajo alerta por nieve. Las bajas temperaturas y la acumulación de hielo generaron serios inconvenientes en la circulación, al punto que un colectivo de larga distancia despistó sobre la Ruta Nacional 23. Las autoridades insisten en la portación obligatoria de cadenas y recomiendan circular únicamente si es imprescindible.

En Santa Cruz, las condiciones también obligaron a restringir momentáneamente el tránsito sobre la Ruta Nacional 3, entre Comandante Luis Piedra Buena y Río Gallegos, debido a la persistencia de placas de hielo sobre la calzada, pese al trabajo de los equipos viales.

El temporal también afecta a Neuquén, donde se esperan nevadas persistentes con acumulados de hasta 50 centímetros en alta montaña y unos 30 centímetros en zonas más bajas. Varias localidades cordilleranas permanecen aisladas como consecuencia de las intensas precipitaciones.

Por su parte, Tierra del Fuego continúa bajo alerta amarilla por bajas temperaturas. En Río Grande se registraron mínimas cercanas a -9,5°C, mientras que Vialidad Provincial reforzó las tareas de despeje de nieve para mantener habilitadas las rutas más importantes.

En algunos sectores de la cordillera, la acumulación de nieve alcanzó hasta cuatro metros de altura, lo que dificultó las tareas de despeje y el acceso a distintas localidades por parte de los equipos de emergencia y fuerzas de seguridad.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, entre este jueves y el viernes ingresará un nuevo sistema de baja presión desde el Pacífico, que provocará nevadas de variada intensidad desde la cordillera hacia la meseta patagónica. Además, se prevén ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora, favoreciendo la formación de viento blanco y reduciendo considerablemente la visibilidad.

El analista meteorológico Esteban Zúccaro, del Servicio Meteorológico Nacional, explicó que varias localidades santacruceñas registrarán temperaturas casi 10 grados por debajo de los valores habituales para esta época del año. Incluso aseguró que algunas ciudades de la provincia tendrán registros más bajos que los previstos para la Base Orcadas, en la Antártida.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar la exposición prolongada al frío, utilizar varias capas de ropa, calefaccionar los ambientes de manera segura y garantizar una correcta ventilación para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Además, tanto residentes como turistas fueron instados a postergar viajes no esenciales. En caso de circular, se aconseja hacerlo únicamente durante el día, respetar las indicaciones de Vialidad y consultar previamente los partes oficiales sobre el estado de las rutas y las alertas meteorológicas vigentes.